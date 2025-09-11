해긴 플레이투게더, '고양이 테러 조직' 콘텐츠 업데이트

해긴(대표 이영일)은 캐주얼 소셜 네트워크 게임 '플레이투게더'에 '고양이 테러 조직의 침공' 콘텐츠를 업데이트 했다고 11일 밝혔다.

이번 업데이트로 카이아섬 도심은 고지능 고양이들로 구성된 C.L.A.W의 침공을 받게 된다. 이용자는 국제 평화 수호 기구 P.A.W.S와 함께 거대 양이 병기를 앞세운 고양이들의 침공 위협에 맞서 싸우게 된다.

카이아섬에는 도심을 파괴하는 거대 고양이 병기뿐 아니라, 고양이 로봇들이 곳곳에 출몰해 눈빛 레이저, 날카로운 발톱 공격 등으로 이용자들을 위협한다. 특히 이번 업데이트에서는 몬스터가 이용자를 직접 공격하는 시스템이 최초로 도입됐다.

해긴 플레이투게더, 고양이 테러 조직 침공 업데이트.

이용자가 처치한 고양이 로봇은 누적성과로 기록되며, 이에 따라 ▲스타와 보석 ▲P.A.W.S 자켓, 헬멧, 복슬 강아지 꼬리 등 P.A.W.S 요원 코스튬 세트가 보상으로 제공된다.

관련기사

또한, 미션을 통해 획득할 수 있는 이벤트 전용 화폐 '로보캣 코인'을 모아 미니게임에 참여하면 고급 카드팩, 테마 뽑기권 등 다양한 아이템과 함께 '출격 로보캣 프로필'과 '대형 로보캣(1인 탑승 아이템)'도 획득할 수 있다.

이벤트 기간 동안 7일간 누적 접속만 해도 ▲고급 카드팩 ▲촉촉 강아지 코 ▲쫑긋 강아지 귀 등의 아이템을 선물하는 '고양이 침공 출석부' 이벤트가 진행되며, 다가오는 주말에는 로보캣에게 가한 피해량을 겨루는 '로보캣 잡기 대회'가 열린다.