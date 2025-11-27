해긴(대표 이영일)은 캐주얼 소셜 네트워크 게임 ‘플레이투게더’에 저승차사와 다양한 요괴들이 등장하는 신규 업데이트를 실시했다고 27일 밝혔다.

이번 업데이트는 기억을 잃은 채 쓰러져 있던 저승차사 ‘한’이 ‘플레이투게더’의 주 무대인 카이아섬에서 눈을 뜨고, 마계에서 풀려난 요괴들을 목격하는 내용으로 구성한 것이 특징이다.

이용자는 요괴들의 입맛을 사로잡기 위해 세계적으로 인기를 끌고 있는 다채로운 K-푸드를 만들고, 저승차사를 도와 카이아섬에 드리운 어둠을 몰아내야 한다.

해긴 ‘플레이투게더’ 저승차사와 봉인 풀린 요괴 업데이트.

저승차사와 요괴들이 이야기하는 미션을 완료하면 진행도에 따라 요괴 코인, 요괴 씨앗 팩, ‘퇴마사’ 명찰, 저승차사 프로필 사진, 까치 펫 등 다양한 보상이 주어지며, 카이아섬 곳곳에 나타난 나쁜 요괴들을 퇴치하고 그림 속에 봉인하면 깜찍하고 귀여운 ‘호랑이 탈 것’을 받을 수 있다.

관련기사

또한 미션과 요괴 사냥으로 획득한 요괴 코인은 구미호가 운영하는 ‘여우 보물 상점’에서 가구 아이템과 구미호 코스튬, 미니미 코스튬, 일반 씨앗 팩 등과 교환할 수 있으며, 농장에는 요괴 조롱박, 도깨비 감, 요괴 인삼 등 신규 작물이 추가됐다.

이외에도 재료를 모아 요괴들이 좋아하는 K-푸드로 최고의 밥상을 차리는 수집 이벤트 ‘최고의 밥상 차리기’, 게임에 접속하는 7일 동안 요괴 코인, 요괴 씨앗 팩, VVIP 카드팩 등을 제공하는 ‘초보 퇴마사 출석부’ 이벤트가 진행된다.