해긴 ‘플레이투게더’ 저승차사와 봉인 풀린 요괴 업데이트.

해긴(대표 이영일)은 캐주얼 소셜 네트워크 게임 ‘플레이투게더’에 저승차사와 다양한 요괴들이 등장하는 신규 업데이트를 실시했다고 27일 밝혔다.
이번 업데이트는 기억을 잃은 채 쓰러져 있던 저승차사 ‘한’이 ‘플레이투게더’의 주 무대인 카이아섬에서 눈을 뜨고, 마계에서 풀려난 요괴들을 목격하는 내용으로 구성한 것이 특징이다.
이용자는 요괴들의 입맛을 사로잡기 위해 세계적으로 인기를 끌고 있는 다채로운 K-푸드를 만들고, 저승차사를 도와 카이아섬에 드리운 어둠을 몰아내야 한다.
저승차사와 요괴들이 이야기하는 미션을 완료하면 진행도에 따라 요괴 코인, 요괴 씨앗 팩, ‘퇴마사’ 명찰, 저승차사 프로필 사진, 까치 펫 등 다양한 보상이 주어지며, 카이아섬 곳곳에 나타난 나쁜 요괴들을 퇴치하고 그림 속에 봉인하면 깜찍하고 귀여운 ‘호랑이 탈 것’을 받을 수 있다.
또한 미션과 요괴 사냥으로 획득한 요괴 코인은 구미호가 운영하는 ‘여우 보물 상점’에서 가구 아이템과 구미호 코스튬, 미니미 코스튬, 일반 씨앗 팩 등과 교환할 수 있으며, 농장에는 요괴 조롱박, 도깨비 감, 요괴 인삼 등 신규 작물이 추가됐다.
이외에도 재료를 모아 요괴들이 좋아하는 K-푸드로 최고의 밥상을 차리는 수집 이벤트 ‘최고의 밥상 차리기’, 게임에 접속하는 7일 동안 요괴 코인, 요괴 씨앗 팩, VVIP 카드팩 등을 제공하는 ‘초보 퇴마사 출석부’ 이벤트가 진행된다.