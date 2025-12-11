"탈출한 장난감 잡아라"…해긴 '플레이투게더', 크리스마스 업데이트

해긴(대표 이영일)은 캐주얼 소셜 네트워크 게임 ‘플레이투게더’에 크리스마스 업데이트를 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 업데이트는 산타 공방을 탈출한 장난감들을 찾아 나서는 '크리스마스 대소동'을 테마로 한다. 이용자는 산타와 요정들을 도와 카이아섬 곳곳으로 흩어진 장난감을 잠자리채로 포획해야 한다. 장난감은 산타 펭귄 인형, 썬더 메카 로봇, 훌쩍 테디베어 등 총 15종이다.

다양한 미션과 보상도 마련됐다. 도망친 장난감을 모아 트리를 완성하는 '크리스마스 장난감을 잡아라' 미션을 통해 산타 공방 코스튬 세트 등을 획득할 수 있다.

관련기사

해긴 '플레이투게더', 크리스마스 업데이트

또한 이벤트 코인을 활용한 미니게임 '산티엘의 오너먼트 머신'에서는 에버그린 벨벳 리본&퍼 드레스, 산타 클래식 로드스터(탑승물) 등을 얻을 수 있다.

이 외에도 농장 콘텐츠에 전나무, 귤, 한라봉 등 겨울 작물과 눈사람, 호빵, 붕어빵 등 이색 간식 작물이 새롭게 추가됐다.