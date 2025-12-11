"탈출한 장난감 잡아라"…해긴 '플레이투게더', 크리스마스 업데이트

산타 공방 탈출한 15종 장난감 수집 이벤트…겨울 간식 작물 추가

게임입력 :2025/12/11 15:00

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

해긴(대표 이영일)은 캐주얼 소셜 네트워크 게임 ‘플레이투게더’에 크리스마스 업데이트를 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 업데이트는 산타 공방을 탈출한 장난감들을 찾아 나서는 '크리스마스 대소동'을 테마로 한다. 이용자는 산타와 요정들을 도와 카이아섬 곳곳으로 흩어진 장난감을 잠자리채로 포획해야 한다. 장난감은 산타 펭귄 인형, 썬더 메카 로봇, 훌쩍 테디베어 등 총 15종이다.

다양한 미션과 보상도 마련됐다. 도망친 장난감을 모아 트리를 완성하는 '크리스마스 장난감을 잡아라' 미션을 통해 산타 공방 코스튬 세트 등을 획득할 수 있다. 

관련기사

해긴 '플레이투게더', 크리스마스 업데이트

또한 이벤트 코인을 활용한 미니게임 '산티엘의 오너먼트 머신'에서는 에버그린 벨벳 리본&퍼 드레스, 산타 클래식 로드스터(탑승물) 등을 얻을 수 있다.

이 외에도 농장 콘텐츠에 전나무, 귤, 한라봉 등 겨울 작물과 눈사람, 호빵, 붕어빵 등 이색 간식 작물이 새롭게 추가됐다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
해긴 플레이투게더 크리스마스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

美 연준, 금리 0.25%p 인하…파월 "내년 1월은 미정"

신라면·불닭·콜라 없는 '하우스 오브 신세계 청담' 식품관 가보니

무진장 큰 '무신사 용산 메가스토어' 미리 가보니

美 금리 3연속 인하…비트코인, 다시 오를까

ZDNet Power Center