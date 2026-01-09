작년 세계 랜섬웨어 공격 3년래 최대 8159건

지난해 전 세계 기업·기관을 대상으로 한 랜섬웨어(Ransomware) 공격 건수가 8000건을 넘어 역대 최대를 기록했다. 한국 기업·기관도 지난해 37곳이 피해를 입었다.

7일 랜섬웨어 추적 사이트 '랜섬웨어닷라이브' 등에 따르면 지난해 전 세계 랜섬웨어 피해 건수는 8천159건으로 집계됐다. 이는 최근 3년 중 역대 최대치다. 2023년 5천336건, 2024년 6천129건 등에 비해 2천건 이상 랜섬웨어 공격이 급증했다.

랜섬웨어는 공격 대상의 데이터를 암호화하고, 이를 인질로 금전을 요구하는 공격 수법이자 악성 프로그램을 말한다. 최근에는 이중·삼중으로 피해 기업을 협박하며 금전을 요구하는 악질 범죄 수법으로 진화하고 있다.

가장 많은 피해를 입은 국가는 미국이다. 지난해 랜섬웨어 피해를 입은 미국의 기관 및 기업은 총 3220곳으로 집계됐다. 이어 캐나다(349건), 독일(322건), 영국(247건) 등 순으로 피해가 많았다.

해당 수치는 주요 랜섬웨어 그룹이 다크웹 DLS(데이터 유출 전용 사이트)에 피해자를 등록한 것을 기준으로 추적해 집계한다. 이에 실제 피해가 없는데도 랜섬웨어 그룹이 일방적으로 공격 성공을 주장하는 경우도 있는 만큼 실제 피해 건수와는 차이를 보일 수 있다.

랜섬웨어 그룹별로 보면 '킬린(Qilin)'이 지난해 가장 공격적인 행보를 보였다. 가장 많은 1489건의 공격건수를 기록했기 때문이다. 이어 아키라(Akira), 클롭(Cl0p) 등 랜섬웨어 그룹이 공격 건수 톱3에 들었다.

지난해 한국도 랜섬웨어로 골머리를 앓았다. 대학서부터 제조업, 금융사, 정보통신회사 등 분야를 막론하고 랜섬웨어 그룹의 공격에 속수무책으로 당했다.

지난해 한국 기업 및 기관이 주요 랜섬웨어 그룹의 피해자 리스트에 이름을 올린 경우는 총 37건으로 집계됐다. 실제 피해가 없거나 해외 공장·오피스 일부가 공격받은 사례도 적지 않지만, 랜섬웨어 그룹이 샘플 파일로 내부 정보를 DLS에 직접 공개하면서 피해가 현실화된 기업도 적지 않다.

SGI서울보증을 비롯해 30여곳의 자산관리사, 유신·화천기계·SFA·신성델타테크·KT알티미디어 등 기업, 선문대·인하대 등 교육기관까지 랜섬웨어 공격으로 실제 피해를 입었다. 아직 공격그룹이 특정되지 않아 집계에서 제외된 예스24까지 포함하면 적지 않은 기업·기관이 랜섬웨어 앞에 무너졌다.

금융보안원의 도움으로 랜섬웨어 사태를 일단락 지은 SGI서울보증을 제외하면 이들 기업의 데이터는 여전히 다크웹상에 공개돼 있는 상태다.

인공지능(AI) 기반의 공격이 본격화되고, 최대 랜섬웨어 그룹인 '록빗(LockBit)'이 복귀하는 등 공격이 양적·질적으로 확대될 것으로 예상되는 점을 감안하면 더 많은 기업이나 기관들이 올해 피해를 입을 가능성도 있다. 랜섬웨어 공격에 당해도 비즈니스 연속성을 확보할 수 있도록 백업 주기를 빠르게 가져가고, 오프라인 저장 공간에도 이중으로 백업해놓는 등 랜섬웨어 복원력을 확보하는 것이 급선무다.

대부분의 사이버보안 기업들도 올해 사이버위협 전망으로 고도화되는 랜섬웨어 위협을 빼놓지 않고 지목하고 있다. 이상중 한국인터넷진흥원(KISA) 원장도 올해 신년사에서 "지난해 유난히 정보유출 사고가 많았던 한 해였다"며 "올해는 무엇보다 기업과 조직에 큰 피해를 주는 랜섬웨어 공격에 대한 대응 역량을 체계적으로 강화하겠다"고 언급한 바 있다.

과학기술정보통신부와 KISA는 지난해 상반기 랜섬웨어 대응을 위한 8대 보안 수칙을 공개한 바 있다. 양 기관은 효과적인 랜섬웨어 공격 대응을 위해서는 ▲오프사이트(클라우드, 외부 저장소) 백업 운영 ▲'3-2-1' 보관 전략 활용 ▲접근 통제·권한 관리 ▲백업 서버 모니터링 ▲정기적 복구 훈련 수행 ▲최신 보안패치 적용 ▲백업 전 무결성 검증 ▲주기적 자동 백업체계 운영 등이 필요하다고 당부했다.