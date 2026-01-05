이상중 KISA 원장 "올해 랜섬웨어 적극 대응"

시무식서 밝혀..."특사경 상반기 도입 마무리하고 역할과 전문성이 존중받는 조직 문화 조성"

AI공격이 갈수록 기승을 부리는 가운데 한국인터넷진흥원(KISA)이 올 한 해 특히 랜섬웨어 공격에 적극 대응한다. 또 침해사고에 효과적으로 대응하기 위해 ‘특사경’ 도입을 상반기 중 마무리하는데 힘을 쏟는다.

이상중 KISA 원장은 이 같은 내용의 시무식 신년사를 5일 페이스북에 올렸다. 이 원장은 작년 한 해를 유난히 정보유출 사고가 많았던 2025년이었다면서 "국민 불안이 커지고 있어, 이에 대응하고 있는 KISA에 대한 사회적 기대와 요구는 더 한층 높아져 그 어느 때보다 무거운 책임감으로 일했던 2025년"이라고 회고하며 "2026년은 '신뢰받는 공공기관, 함께 성장하는 조직'이라는 목표 아래 국민의 기대에 부응하는 KISA를 만들어가겠다. 무엇보다 기업과 조직에 큰 피해를 주는 랜섬웨어 공격에 대한 대응 역량을 체계적으로 강화하겠다"고 강조했다.

기업과 기관의 업무를 마비시키는 랜섬웨어는 작년에 전세계적으로 크게 늘었다. 랜섬웨어 추적 사이트 '랜섬웨어닷라이브'에 따르면 작년 1~10월 전 세계 기업 및 기관을 대상으로 한 랜섬웨어 공격 건수는 누적 6557건으로 집계됐다. 10개월간 누적 공격 건수가 작년 한해 일년치(6천129건)를 훌쩍 넘었다. 국내 기업 및 기관에 대한 랜섬웨어 피해도 잇달았다.

랜섬웨어 대응 강화와 함께 이 원장은 KISA가 지원기관을 넘어 디지털 안전의 중추기관으로 자리매김할 것이라면서 "침해사고에 효과적으로 대응하기 위해 ‘특사경’ 도입을 상반기 중에 마무리하는 데 최선을 다하겠다"고도 말했다. 특사경은 특별사법경찰관을 말한다. 원칙적으로 수사는 경찰과 검찰만 하는데, 전문성이 강한 특정 분야에 경찰처럼 수사권을 주는 걸 말한다.

랜섬웨어 대응 강화와 특사경 도입 마무리에 이어 이 원장은 세번째 내부 목표로 "역할과 전문성이 존중받는 조직 문화와 청렴과 책임감을 바탕으로 한 실효성 있는 내부통제 문화를 정착시키겠다"고 약속했다. 한편 이 원장과 KISA 보직자들은 시무식후 국립 5.18 민주묘지도 참배했다.

