랜섬웨어그룹 건라 "인하대 해킹...학점·사진등 업로드"

인하대가 랜섬웨어 공격을 당했다. 공격자는 650기가바이트(GB) 규모의 인하대 내부 데이터를 탈취했다고 주장하며, 다크웹을 통한 판매까지 서슴지 않고 있는 상황이다.

30일 랜섬웨어 그룹 '건라(Gunra)'는 자신의 다크웹 사이트에 인하대를 피해자 목록에 업로드하며, 650GB의 주요 데이터를 탈취했다고 주장했다.

이어 건라는 랜섬웨어 공격 성공을 증명하기 위해 20개의 샘플 데이터를 공개했다. 해당 데이터에는 학생들의 이름, 학점, 이메일 등 개인정보 리스트를 업로드했다. 또 인하대의 백업 파일로 보이는 항목도 탈취한 흔적이 확인됐다.

랜섬웨어 그룹 '건라'가 피해자 리스트에 인하대를 올린 화면. (사진=다크웹 캡처)

건라가 인하대 공격을 입증하기 위해 올린 샘플 데이터 리스트. (사진=다크웹 캡처)

심지어 '우리는 사진 또한 갖고 있다'는 파일을 업로드했는데, 해당 파일에는 한 학생의 증명사진이 표시되고 있었다. '개인정보만 탈취한 건 아냐'라는 이름의 파일에는 인하대 등록금, 동창회 관련 내부 파일로 보이는 데이터를 업로드했다.

건라가 샘플로 업로드한 파일에 인하대 학생의 사진으로 보이는 파일도 있는 것으로 확인됐다. (사진=다크웹 캡처)

건라는 인하대 데이터를 탈취해 일부 샘플을 공개하며 협박을 하고 있는 것은 물론, 자신의 다크웹 사이트에 탈취 데이터를 판매하고 있다. 건라는 "우리는 (공개한 것보다)더 많은 개인정보 데이터베이스를 갖고 있다"며 "만약 당신이 이 데이터를 구매하고 싶다면, 우리에게 연락하라"고 밝힌 상태다.

인하대 내부 백업 파일을 건라가 업로드했다. (사진=다크웹 캡처)

앞서 인하대는 지난 28일 건라의 이같은 랜섬웨어 공격으로 홈페이지가 14시간가량 먹통이 된 바 있다. 현재는 정상 운영 중이다.

관련기사

한편 건라는 올해 처음 식별된 랜섬웨어 조직으로 SGI서울보증을 공격한 조직으로 이름을 알렸다. SGI서울보증뿐 아니라, 삼화콘덴서그룹, 화천기계, 미래서해에너지 등 기업을 공격한 바 있다. 국내 제조업체, 금융사, 교육기관까지 공격을 감행하고 있는 공격 그룹인 셈이다.

인하대는 이번 공격과 관련, 한국인터넷진흥원(KISA)과 개인정보보호위원회에 신고 절차를 마친 상태로 알려졌다.