은행연합회, 맥킨지 의뢰 스테이블코인 컨설팅 결과 이달 중 나온다

은행연합회가 맥킨지에 의뢰한 스테이블코인 컨설팅 결과가 이달 중 나온다.

7일 금융권에 따르면 구체적인 일정은 알 수 없지만 컨설팅 보고서를 이번 달 안에는 받아서 은행들이 공유할 계획이다.

은행연합회는 2025년 11월께 맥킨지에 스테이블코인 컨설팅을 맡겼다. 개별 은행들이 경영 컨설팅을 의뢰하는 것보다 은행연합회 차원서 비용을 들이는 것이 더 합리적이라고 판단해 은행연합회 차원서 움직였다는 전언이다.

관련기사

원화 스테이블코인 (사진=챗GPT)

은행연합회 측은 은행이 중심이 돼 스테이블코인을 발행했을 때의 장점과 보완점, 규제 준수 여부, 사업성 등을 맥킨지 측에 의뢰한 것으로 알려졌다.

현재 금융위원회가 청부 입법하기로 한 '디지털 자산 기본법' 2단계 안에 스테이블코인은 은행을 최대주주(50%+1주)로 하는 컨소시엄부터 허용하겠다는 내용이 담긴 것으로 추정돼 은행연합회의 보고서는 더 많은 이목을 끌 것으로 관측된다.