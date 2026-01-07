교보라이프플래닛, 크립토닷컴과 MOU 체결

교보라이프플래닛 생명보험(교보라플)이 가상자산 플랫폼 '크립토닷컴'과 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약을 통해 교보라플 고객이 정해진 활동 요건을 충족할 경우, 크립토닷컴 플랫폼 이용과 관련된 혜택을 제공한다.

교보라플의 헬스케어 플랫폼 ‘라플레이’ 리워드 포인트를 디지털 자산으로 전환하거나 크립토닷컴의 서비스 내에서 활용할 수 있는 포인트 교환 시스템 공동 개발 등 다각도의 협력을 추진할 계획이다.

관련기사

크립토닷컴 에릭 안지아니(Eric Anziani) 사장 및 최고운영책임자(COO)는 “한국 인슈어테크(InsurTech) 분야의 선두 주자인 교보라이프플래닛과의 파트너십 구축을 통해, 크립토닷컴의 역량이 더 많은 사용자에게 새롭고 원활한 금융 경험을 제공하는 데 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

교보라이프플래닛 김영석 대표는 “이번 협력은 디지털보험과 글로벌 가상자산을 연결한 디지털 고객경험 혁신”이라며, “교보라플은 앞으로도 변화하는 금융환경에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 한 혁신적인 서비스 개발과 전략적 파트너십을 지속 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.