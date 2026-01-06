'미래학자' 샤라 에반스 "KT 유출 데이터, 악의적 목적 도용 가능성"

'세계 50대 여성 미래학자'로 꼽힌 통신 기술 분석 기업 CEO가 KT 해킹 사건의 심각성을 꼬집었다.

호주 통신 기술 분석 기업 '마켓 클래리티(Market Clarity)' CEO 샤라 에반스(Shara Evans)는 6일 링크드인을 통해 "KT 해킹은 지금껏 접한 것 중 보안 영역의 무능과 태만이 가장 심각하게 드러난 최악의 사례 중 하나"라고 평했다.

샤라 에반스 링크드인 프로필 캡처

에반스는 "기본적인 IT 정보 보안 원칙이 수년간 무시됐지만, 수년간 발견되지 않은 사례가 많다"며 "현재까지 확인된 (KT의) 정보 유출 건수가 생각보다 적다는 게 놀랍다"고 했다.

또 "상당량의 민감 정보가 KT 소액 결제 시스템 외 다른 경로에서도 활용됐을 가능성이 높다"며 "유출된 정보 상당 부분이 각종 악의적인 목적에 사용되는 대규모 AI 데이터 저장소에 저장될 가능성이 의심된다"고 덧붙였다.

한편 과학기술정보통신부는 지난해 12월29일 KT 침해사고 조사 결과 브리핑을 통해 펨토셀 관리와 내부망 접속 인증, 통신 암호화 등을 문제로 꼽았다. 또 정보보안 거버넌스가 제대로 작동하지 않고 과거 침해사고를 신고하지 않은 점을 지적했다.