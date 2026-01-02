김영섭 KT "우리 일상의 모든 업무가 정보보안 대상"

김영섭 KT 대표가 2026년 새해를 맞아 전방위적 보안 인식 전환과 AICT 역량 강화를 통한 시장 신뢰 회복을 강조했다.

김 대표는 2일 신년사를 통해 “네트워크, 마케팅, CS 등 우리가 하고 있는 일상의 모든 업무가 침해 공격의 대상이자 우리가 반드시 지켜야 하는 정보보안의 대상”이라고 밝혔다.

특히 “이러한 인식의 전환 없이는 일상화되고 지능화된 침해, 정보보안 리스크를 방어할 수 없다”고 단언했다.

이어, “장기간의 조사와 대책 마련에 직간접적으로 참여한 많은 임직원께 각별히 감사의 마음을 전한다”면서 “앞으로 고객 신뢰회복 과정에서도 전 임직원이 힘을 모아달라”고 당부했다.

김 대표는 또 “지금까지 우리 모두는 AICT 컴퍼니로 도약하기 위해 사업과 기술 역량 강화, 경영인프라 혁신을 쉼 없이 추진해 왔다”며 “그 과정에서 KT의 변화와 혁신에 대한 고객과 시장의 큰 기대와 응원도 확인했다”고 회고했다.

그러면서 “앞서 강조한 전방위 보안 혁신 노력과 더불어 AX 역량 강화와 이를 기반으로 한 혁신·과감한 도전을 이어 나간다면 CT와 IT 분야에서 고객과 시장이 인정하는 최고의 AX 혁신 파트너로 지속 성장해 갈 수 있을 것”이라고 덧붙였다.