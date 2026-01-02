통신 3사 새해 키워드..."고객 신뢰 회복" 한 목소리

SK텔레콤 KT LG유플러스 등 이동통신 3사가 새해 키워드로 일제히 ‘고객 신뢰 회복’을 꺼냈다. 지난해 잇따른 사이버 침해사고를 겪으면서 안전한 네트워크 운영이란 업의 본질에 집중하기 시작한 셈이다. 수년간 AI 사업에 무게를 두는 등의 메시지를 내놓은 것과 크게 달라진 부분이다.

2일 SK텔레콤의 정재헌 CEO는 임직원에 전하는 첫 메시지로 “업(業)의 본질인 고객을 중심에 두고, 기본의 깊이를 더해 단단한 MNO를 만들자”고 주문했다. 정 CEO는 그러면서 “우리의 마음속에 자부심이 자리할 때, 고객도 SK텔레콤과 함께함을 자랑스러워할 것”이라고 강조했다.

지난해 SK텔레콤의 CEO 신년 메시지로 AI 전환과 디지털 전환을 통한 본원적 경쟁력 강화, 가시적인 AI 성과 창출, 단단하고 유연한 기업문화 등을 내세운 것과 차이를 보인다. 통신 사업의 패러다임을 AI로 바꾸자고 했던 것과 달리 회사의 본업인 MNO를 다시 강조한 셈이다.

최근 민관합동조사단의 침해사고 조사 결과 발표가 이뤄진 KT는 정보보안 확립에 무게를 둔 신년사를 내놨다. 임기 석 달을 남겨둔 김영섭 대표는 “앞으로도 고객 신뢰 회복 과정에서 전 임직원이 힘을 모아달라”고 당부했다.

김 대표틑 특히 “침해사고에서 보듯이 이제는 전통적인 IT 영역과 특정 부서만이 아니라 네트워크, 마케팅, CS 등 우리가 하고 있는 일상의 모든 업무가 침해 공격의 대상이자 우리가 반드시 지켜야 하는 정보보안의 대상”이라며 “인식의 전환 없이는 일상화되고 지능화되는 침해 정보보안 리스크를 방어할 수 없다”고 단언했다.

홍범식 LG유플러스 사장은 T.R.U.S.T라는 신년 경영 키워드를 제시하면서 “성공을 가능케 하는 강력한 원동력은 신뢰”라고 했다. 고객에 더 단순하고 따뜻한 경험을 제공하겠다는 캐치 프레이즈인 ‘심플리.(Simply.) U+’를 실현하기 위한 직원의 마음가짐을 당부하면서도 거듭 신뢰 키워드를 반복했다.

홍 사장은 그러면서 “고객과의 약속을 지켜 나가는 여정이 힘들 수 있지만 성장에도 도움이 될 수 있다”면서 “숨기기보다 솔직하게 하고 탓하기보다는 함께 해결하는 용기가 신뢰에서 비롯된다. 네트워크, 보안 품질 안전 기본기, 서비스 개발 체계 등 회사 전 영역에서 이 용기가 필요하다”고 밝혔다.