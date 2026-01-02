정재헌 SKT "우리 길이 韓통신 역사, AI 무대도 새 역사 주인공"

정재헌 SK텔레콤 CEO가 2일 “우리가 걸어온 길이 대한민국 통신의 역사가 되었듯이 AI라는 무대에서도 새로운 역사를 쓰는 주인공이 될 것”이라고 밝혔다.

정재헌 사장은 이날 2026년 신년사를 통해 “SK텔레콤만의 새로운 혁신의 아이콘을 만들어내자”며 이같이 말했다.

‘다시 뛰는 SK텔레콤’이라는 변화 방향을 제시한 정 사장은 “우리의 궁극적인 목적은 회사를 영구히 존속 발전시켜, 다음 세대에도 든든한 삶의 터전으로 물려주는 것”이라고 운을 뗐다.

그러면서 회사 사업의 양대 축인 MNO와 AI에 대한 당부를 전했다.

정재헌 SK텔레콤 CEO, 사진_SK텔레콤 뉴스룸

정 사장은 “업(業)의 본질인 고객을 중심에 두고, 기본의 깊이를 더해 단단한 MNO를 만들자”며 “우리의 마음속에 자부심이 자리할 때 고객도 SK텔레콤과 함께함을 자랑스러워할 것”이라고 말했다.

이어, “AX는 우리의 일상을 더 가치있고 행복하게 할 필수조건”이라며 “누구나 AI로 자신만의 값진 성과를 만들고, 회사의 성장이 우리의 삶의 질을 함께 높이는 선순환을 만들자”고 당부했다.

관련기사

정 사장은 특히 “우리의 변화는 모두가 하나되는 ‘드림팀(Dream Team)’으로 거듭날 때 완성될 수 있다”며 “드림팀은 같은 곳을 바라보고, 서로의 역량을 더해 함께 걸어가며, 어떠한 어려움도 넘어서는 ‘원팀(One Team)’”이라고 강조했다.

그는 끝으로 “변화에 대한 두려움은 내려놓고, 서로가 서로의 든든한 버팀목이 되어주시길 바란다”며 “CEO는 변화 관리 최고 책임자(Change executive Officer)로서, 구성원 여러분이 설렘과 확신을 가지고 마음껏 도전할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 했다.