SKT, 신규 가입자에 1만9천원 제휴할인 추가로 쏜다

SK텔레콤이 신규 가입자 대상 프로그램을 포함, 2026년 새해에 T멤버십 제휴 할인을 새롭게 선보인다고 31일 밝혔다.

먼저 1월1일부터 1월15일까지 T멤버십 신규 가입자에 총 1만9천원 상당의 쿠폰을 제공한다. 이를 통해 ▲메가커피 아메리카노(HOT) 무료 쿠폰 ▲처갓집양념치킨 1만원 할인 쿠폰(배달의민족 앱으로 1만6천원 이상 주문 시) ▲파리바게뜨 7천원 할인 쿠폰(2만원 이상 구매 시) 등 총 3종을 이용할 수 있다. 1월20일 별도의 신청 절차 없이 쿠폰이 자동 지급된다.

T멤버십 이용자는 3월31일까지 어떠케어를 통해 건강검진을 최대 49% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 또한 1월19일부터 3월31일 사이 할인을 받아 검진을 완료한 이들 가운데 총 250여명을 추첨, 종합검진 30만원 패키지(1명), 풀리오 종아리 마사지기(5명) 등 경품도 제공한다.

1월5일부터 1월9일까지 진행되는 T데이위크 기간에는 음식, 쇼핑, 여가 등 다양한 생활 밀착형 할인이 제공된다. 요기요 앱을 통해 bhc 치킨을 1만8천원 이상 주문할 경우 7천500원 할인을 받을 수 있다. ‘T 우주패스 100’ 구독 가입자에는 8천500원의 할인이 제공된다.

또 노브랜드에서 4만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 20% 할인이 제공된다. 선착순 장바구니 증정 이벤트도 함께 진행된다.

롯데월드 어드벤처 서울과 부산, 비발디파크 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 롯데월드 어드벤처 서울에서는 종합이용권을 본인은 50%, 동반 3인까지는 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 롯데월드 어드벤처 부산에서는 종합이용권을 본인은 55%, 동반 3인까지는 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 비발디파크에서는 ‘스키&보드 리프트 5시간’ 이용권을 50% 할인과 더불어 ‘스노위랜드’ 40% 할인 또는 ‘오션월드’ 50% 할인을 받을 수 있다.

만 13~34세 대상으로 뮤지컬 ‘비틀쥬스’ 무료 초청 이벤트, 디뮤지엄 ‘취향가옥2’ 무료 초청권 1매, 전시 ‘룸 포 원더: 상상의 문을 열다’ 입장권 40% 할인 등도 마련됐다.

관련기사

이밖에 T다이렉트샵 기기변경 10만원 할인권, 유가네닭갈비 1만원 할인, 다이소 5천원 금액권, 백억커피 아메리카노와 팝콘 무료, 투썸플레이스 음료 5종 중 1종 40% 할인 등 기존 인기 할인도 함께 제공된다.

한편, 재가입 이용자에 해지 전 기준의 가입 연수와 T멤버십 등급을 그대로 복원해주는 ‘재가입 고객 혜택’을 제공한다. 올해 4월19일부터 7월14일 사이 SK텔레콤 회선을 해지한 뒤 3년 내 재가입하면 가입 연수와 T멤버십 등급이 복원된다.