케이엔알시스템, KCL과 항공 평가장비 공급계약

로봇 전문기업 케이엔알시스템은 약 13억원 규모 한국건설생활환경시험연구원(KCL) '항공용 전기동력계 시스템 평가장비' 공급 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

장비는 도심항공교통(UAM)과 친환경 항공기에 적용되는 모터·인버터 등 전기추진시스템 성능과 신뢰성을 평가하는 시험·인증용 설비다.

실제 비행 환경을 모사해 극한 온도 조건, 급격한 부하 변화, 고속 회전 상황에서 진동·소음 분석이 가능하다.

항공용 전기동력계 시스템 평가장비 개념도 (사진=케이엔알시스템)

특히 ▲600kW급 고출력 모터의 부하 모사 ▲고속회전 환경에서 진동 및 소음 분석 ▲배터리 전압·전류 시뮬레이션 등 UAM 동력계통 인증에 필요한 전방위적인 테스트 기능을 갖췄다.

케이엔알시스템은 이번 사업을 통해 K-UAM 생태계의 기술 자립도 제고와 항공 모빌리티 개발 기간 단축에 기여할 것으로 기대하고 있다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "25년간 축적한 시험장비 엔지니어링 역량을 바탕으로 친환경 항공모빌리티 시험·인증 분야에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.