케이엔알시스템, 생기원과 로봇부품 경량화 협력

로봇 전문기업 케이엔알시스템은 한국생산기술연구원(KITECH)과 고강도·경량 로봇 개발을 위한 부품·소재 융합화 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

케이엔알시스템은 생기원이 세계 최초로 개발한 신소재 '에코알막'의 원천기술을 활용한다. 기존 로봇의 무게를 절반 수준 이하로 낮추고 함께 강도는 더 높은 로봇을 만든다는 계획이다.

케이엔알시스템 다목적 이동형 양팔로봇 '듀로' (사진=케이엔알시스템)

생기원이 독자 개발한 에코알막은 알루미늄 중에서도 가벼운 저밀도 특성을 지닌다. 기존 소재에 비해 같은 부피 대비 무게는 3분의 1 수준으로 가벼우면서, 강도는 동등 혹은 그 이상으로 뛰어나고 충격에 강하다.

특히 산화 및 부식에 강한 내환경성을 바탕으로 수중·방사능 등 극한 환경에 투입되는 로봇 재질에 최적이라는 평가를 받고 있다.

케이엔알시스템은 하이브리드 액추에이터(EHA) 등 자사의 핵심 부품에 에코알막 소재를 먼저 적용할 방침이다. 이를 통해 '경량 하이브리드 액추에이터'를 연내 선보인다.

이후 로봇팔과 슈퍼휴머노이드 등 케이엔알시스템이 개발을 완료했거나 개발 중인 로봇 주요 부품에는 내년 중 확대 적용을 마무리할 예정이다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "획기적 더 가볍고 빠르고 효율적이며 강한 로봇을 만들 것"이라며 "이번 협력은 슈퍼 휴머노이드와 군사용 로봇 개발에 한 발짝 더 가까워지는 것을 의미한다"고 밝혔다.