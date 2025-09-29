케이엔알시스템, '전동+유압' 액추에이터 개발

로봇 전문기업 케이엔알시스템은 세계 최초로 '로봇용 하이브리드 로터리 액추에이터(EHA)'를 개발하는데 성공했다고 29일 밝혔다.

하이브리드 로터리 EHA는 로봇시스템의 두 축인 전기모터(전동로봇)와 유압액추에이터(유압로봇)를 하나로 결합한 로봇용 회전형 액추에이터이다.

모든 유압부품을 회전축 안에 내장시킨 일체형 구조다. 기존 로봇시스템 설계 변경 없이 교체 장착만으로도 로봇의 파워를 최소 2배 이상 향상시킬 수 있다.

하이브리드 로터리 액추에이터 전면 (사진=케이엔알시스템)

전동 액추에이터의 사용 편의성은 그대로 유지하면서 유압 액추에이터의 강력한 출력을 내는 것이 핵심이다.

일체형 모듈에 담아낸 기술로 소형 및 경량화에도 성공했다. 기존 중대형 산업용 로봇에 적용하면 로봇 소형화·경량화가 가능할 전망이다.

케이엔알시스템은 첫 시제품인 1천600Nm 제품을 시작으로 연내 3천200Nm, 4천800Nm, 6천400Nm 등 라인업을 선보일 예정이다. 본격적인 양산 체제 구축은 내년 상반기까지 마칠 계획이다.

경량화가 필요한 자사의 각종 로봇 제품군에 우선 적용할 예정이며, 이외에 협동로봇, 산업용로봇, 물류로봇, 휴머노이드 등은 물론 방산, 건설기계, 조선 등의 다양한 산업분야로 확장에 나선다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "휴머노이드가 상용화되면 힘이 더 센 로봇의 수요가 늘어날 것"이라며 "고하중 로봇시대를 여는 게임체인저 역할을 하겠다"고 말했다.