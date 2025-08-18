케이엔알시스템, AI 팩토리 전문기업 선정

유압로봇 전문기업 케이엔알시스템은 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 'AI 팩토리 전문기업'에 선정됐다고 18일 밝혔다.

케이엔알시스템은 장비·로봇 기업 분야에 이름을 올렸다. 제조 공정에 직접 활용되는 AI 기반의 로봇을 설계·제조·공급하는 기업역량을 인정받았다.

AI 팩토리 전문기업은 AI를 기반으로 로봇과 장비를 제조 공정에 결합해 생산 고도화와 자율화 역량을 갖춘 기업을 발굴·육성하고, AI 자율 제조 생태계 조성을 목적으로 한다.

HydRA-TG 로봇팔 (사진=케이엔알시스템)

이 가운데 장비·로봇 기업 분야는 산업 제조 현장에서 사용되는 특수목적의 장비·로봇을 개발하고, AI 기반의 고도화 역량을 보유한 기업에게 부여된다.

케이엔알시스템은 최근 K-휴머노이드 연합과 AI 팩토리 전문기업에 잇따라 선정되며 AI·로봇 융합 시너지를 확대한다는 계획이다.

회사는 유압 구동·정밀 제어 기술을 기반으로 산업 맞춤형 로봇을 제작해왔다. 주로 위험한 산업현장에서 사람 생명을 지키는 데 기여하는 로봇 개발 기술력을 확보했다. 여기에 AI 기술을 결합해 높은 효율과 신뢰성을 갖춘 로봇 솔루션을 제공한다.

관련기사

주요 로봇시스템은 원전해체로봇, 연료봉수거로봇, 원전냉각수 뻘제거 로봇 등이 있다. 전해체 로봇을 비롯해 심해 작업용 로봇, 제철소 용광로 관리 로봇 등 극한 현장에서 활용되고 있는 각종 로봇시스템을 보유하고 있다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "AI와 유압로봇 기술의 융합은 자동화를 넘어 제조 공정의 고도화와 자율화를 실현하며, 동시에 위험한 작업환경에서 작업자의 안전과 생명을 지키는 본질적 가치를 구현하고 있다"고 밝혔다.