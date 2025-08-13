케이엔알시스템, 다이나모미터 시험기 구독 선봬

유압로봇 전문기업 케이엔알시스템은 고성능 전기차 모터 다이나모미터 시험기에 대한 구독서비스 사업을 개시한다고 13일 밝혔다.

전기차 모터 다이나모미터 시험기는 전기모터 출력과 고속회전 장치 성능을 평가·측정하는 고성능 시험장비다.

케이엔알시스템 모터 다이나모미터 시험기 (사진=케이엔알시스템)

최근 전기차 모터와 인버터 공급처가 다양해지면서 시험대상이 늘고 있다. 전기차 성능 향상으로 고사양 EV모터 다이나모미터 시험기가 요구된다.

케이엔알시스템 다이나모미터 시험기는 400kW 2만rpm 사양으로 최대 400kW 출력부하를 걸 수 있다. 약 544마력에 해당하는 전기차 동력시스템을 시험할 수 있다.

최대회전속도는 2만rpm으로 일반 내연기관 엔진 최대회전수를 뛰어넘는 초고속 모터시험에 적합한 수준이다. 고성능 전기차 모터 효율과 토크, 내구성 등을 정밀 시험하는 데 필수적이다.

주요 수요처는 완성차업체와 자동차 부품 인증기관, 모터 제작사 등이다. 국가공인시험검사기관 한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 현대모비스 등에서 사용 중이다. 대당 가격은 10억원 안팎이다.

케이엔알시스템 관계자는 "고가 장비 도입에 대한 수요처 초기 부담을 줄여줘 국내 부품 개발 효율성과 신뢰성을 높이는데 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.