케이엔알시스템, 중수로 원전해체 우협 선정

로봇 전문기업 케이엔알시스템은 최근 정부에서 발주한 원전 '중수로(PHWR) 방사화구조물 절단 플랫폼' 공개입찰에서 우선협상대상자에 선정됐다고 16일 밝혔다.

입찰은 중수로 원전에서 핵연료와 방사성 물질을 담고 있는 핵심구조물인 칼란드리아 등 고방사선 구역 내 무거운 구조물을 원격으로 절단하고 해체하는 통합 플랫폼을 구축하는 실증 프로젝트다. 한국원자력환경복원연구원(KRID)이 주관했다.

케이엔알시스템은 이후 본계약을 체결하고 본격적인 원전해체 공정에 따른 경수로와 중수로 등 해체작업에 자사가 보유한 각종 로봇 레퍼런스를 적극 활용해 추가 도전을 이어나간다는 계획이다.

이번 프로젝트는 사람이 접근할 수 없는 고방사선 및 수심 20m 이상의 수중환경에서 작업을 수행해야 한다. 극한의 환경을 견디는 내환경성과 정밀한 원격제어기술 등이 필수적이다.

회사는 ▲원자로 내부 미세 구조물을 원격으로 정밀하게 절단·인출하는 수평해체시스템 ▲고하중 양팔로봇으로 대형구조물 원격 해체 및 방사성 폐기물을 격리 이송하는 중량물처리용 수직해체시스템 ▲가상환경에서 작업을 사전 검증하는 디지털트윈 시뮬레이션 기술 등을 제시했다.

전동모터 방식보다 부피대비 큰 힘을 낼 수 있고 방사선에 의한 오작동 확률이 현저히 낮은 독보적인 유압로봇 기술을 제안한 것이 주효했다고 회사 측은 설명했다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "세계에서 처음 시도되는 중수로 해체 사전단계에 참여한 것을 계기로 향후 경수로 해체 등 다양한 원전 해체 로봇화에 나설 방침"이라고 말했다.

