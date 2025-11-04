케이엔알시스템, 지능형 로봇 챌린지 지식재산처장상

로봇 전문기업 케이엔알시스템은 제20회 국제로봇콘테스트 '2025 한국중부발전 지능형로봇 챌린지' 대회에서 지식재산처장상을 수상했다고 4일 밝혔다.

산업통상부가 주최하고 한국로봇산업진흥원이 주관한 제20회 국제로봇콘테스트의 일환으로 열린 한국중부발전(KOMIPO) '2025 지능형로봇 챌린지' 대회는 지난 10월 31일 강릉 올림픽파크에서 개최됐다.

대회는 '피지컬 AI 시대 발전산업 로봇 혁신'이라는 주제로 고위험·반복 작업의 로봇 대체를 목표로 개최됐다. 아이디어기획분야 수상작은 한국중부발전소 현장에서 실제 적용될 로봇으로 제품화를 실현한다.

암모니아가스 탱크로리 하역, 배관 자동체결·해체 로봇 개념도 (사진=케이엔알시스템)

케이엔알시스템은 한국중부발전, 한국공학대학교와 팀을 이뤄 산학연 공동연구를 진행했다. '암모니아가스 탱크로리 하역, 배관 자동체결·해체 로봇'으로 본선에 올라 최종 2위를 차지해 지식재산처장상을 수상했다.

이번에 지식재산처장상을 수상한 로봇 아이디어기획은 발전소 암모니아가스 하역작업을 완전 자동화하기 위한 로봇이다. 기존에는 작업자가 유독성 및 가연성 가스인 암모니아 배관을 직접 수작업으로 연결·해체해야 해 여러 잠재 위험에 노출됐다.

공동연구팀은 이러한 고위험 수작업을 대체하는 아이디어기획으로 케이엔알이 보유한 다자유도 유압로봇팔을 적용했다. AI 기반 3D 비전시스템을 통해 배관의 위치를 인식하고 로봇팔 그리퍼를 이용해 배관을 체결한다.

특히 국내에서는 유일하게 고가반하중 방폭 인증을 획득한 케이엔알시스템의 유압로봇팔을 적용해 가연성 가스 환경에서도 안전하게 작동될 수 있도록 고안했다.

관련기사

이번 대회에서 수상작에 포함된 로봇 아이디어기획은 조만간 현장 적용을 위한 제품화가 진행될 예정이다. 향후 항만, 플랜트 등 유사 고위험, 고중량물 취급분야로 확대가 가능할 것으로 기대된다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "이번 대회 주제인 '피지컬 AI'에 가장 부합하는 로봇기술"이라며 "발전소 현장 고위험 작업을 로봇으로 대체하는 일은 사람의 안전 확보는 물론 하역작업의 표준화와 고도화를 위한 필수사업이 될 것"이라고 말했다.