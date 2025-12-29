케이엔알시스템, 서진시스템과 로봇 자동화·양산 협력

로봇 전문기업 케이엔알시스템은 서진시스템과 지난 27일 베트남 박닌성 소재 서진시스템베트남에서 글로벌 인공지능(AI) 로봇 시장 공동 진출을 목적으로 업무 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 로봇 핵심 부품 기술과 AI 로봇 파운드리 역량을 결합한다. 서진시스템은 베트남캠퍼스의 수직계열화 된 대규모 인프라를 활용해 로봇 제조와 양산을, 케이엔알시스템은 기술공급 및 내재화, 기술 협업 촉진을 담당한다.

성동수 서진시스템 사장(왼쪽)과 김명한 케이엔알시스템 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=케이엔알시스템)

케이엔알시스템은 하이브리드 액추에이터 및 고하중 로봇 핵심부품 기술을 서진시스템 제조 인프라와 결합해 AI 로봇 상용화 속도를 높인다. 고중량 로봇팔 등을 현지생산에 적용하고 서진시스템베트남 공장 로봇화에 참여하기로 했다.

서진시스템은 경기도 부천의 본사 외에 국내법인 5개사와 해외법인 19개사를 포함 총 24개의 계열회사를 두고 에너지저장장치(ESS) 장비, 반도체 장비, 전기자동차 배터리 부품, 통신 장비 등을 제조·판매하는 중견기업이다.

양사는 북미와 베트남 등 글로벌 거점에서 차별화된 AI 로봇 솔루션 사업을 전개하고, 상호 글로벌 네트워크를 활용한 대규모 신규 프로젝트 발굴 및 수주 확대에 나선다는 계획이다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "서진시스템 로봇 파운드리 합류로 글로벌 제조 경쟁력을 확보했다"며 "로봇 핵심부품 및 솔루션 조기 상용화로 글로벌 로봇시장에서 경쟁력을 강화하는 계기가 됐다"고 말했다.