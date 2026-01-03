‘건국대 창업 에너지를 글로벌 무대로’…CES 2026 파견단 발대식

건국대학교(총장 원종필)는 세계 최대 IT·가전 전시회인 ‘CES 2026’에 학생 창업가와 창업 프로그램 참여자들을 파견하기 위한 ‘CES 2026 건국대학교 파견단 발대식’을 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 파견단은 서울캠퍼스와 글로컬캠퍼스가 연합해 총 70명 규모로 구성됐다. 파견단에는 건국대의 대표적인 학생 창업 육성 프로그램인 ‘KU 글로벌 스타트업 프런티어’와 ‘KU: Super Rookie’ 소속 학생을 비롯해 실제 기술력을 보유한 학생 창업기업과 대학 기술지주회사 자회사 등이 포함됐다.

‘KU 글로벌 스타트업 프런티어 2기’에 선발된 서울캠퍼스 20명, 글로컬캠퍼스 10명 등 학생 총 30명은 이번 파견의 핵심 그룹으로 활동한다. 이들은 단순 참관을 넘어, 출국 전 팀별로 설계한 인터뷰 계획을 바탕으로 CES 현장에서 ▲글로벌 시장 조사 ▲혁신 기술 분석 ▲해외 바이어 및 전문가 심층 인터뷰 등 구체적인 미션을 수행할 예정이다.

‘KU: Super Rookie 글로벌 3기’ 활동 계획을 발표하고 있다.

‘KU: Super Rookie 글로벌 3기’로 선발된 10명은 CES 유레카파크에 조성되는 ‘서울통합관’ 대학생 서포터즈로 활약한다. 이들은 건국대 및 참여 기업들과 협력해 전시관 운영을 지원하고, 통역·홍보 활동을 수행하며 글로벌 비즈니스 현장을 직접 경험한다.

이번 CES 2026에는 건국대 학생과 교원 창업기업도 직접 참가해 혁신 기술을 선보인다. 건국대 기술지주회사 자회사인 밀리사이트테크놀러지스(대표 양종렬 교수)를 비롯해, 학생 창업기업 쭉(대표 김효재), 커피바라(대표 김경우), 티에이비(대표 오환종) 등이 참가해 글로벌 기업과 어깨를 나란히 하며 부스를 운영한다.

원종필 건국대 총장은 “밀리사이트테크놀러지스와 쭉·커피바라 등 혁신 기업의 도전은 건국대의 산학협력과 창업 역량이 세계 수준임을 보여주는 사례”라며 “단순한 참관을 넘어 글로벌 전문가들과 적극적으로 교류하고, 미래 산업에 대한 통찰을 얻고 돌아오길 바란다”고 학생들을 격려했다.

파견단은 대학혁신지원사업, BRIDGE 3.0 사업, RISE 사업 등 정부 재정지원사업과 건국대 교비 지원을 통해 선발됐다. 미국 라스베이거스 현지에서는 최신 기술 트렌드 분석과 바이어 미팅, 투자 상담 등을 통해 실질적인 성과 창출을 목표로 활동한다.

‘CES 2026 건국대학교 파견단 발대식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

배성준 건국대 창업지원본부장은 “학생들이 강의실을 넘어 세계 기술 경쟁의 격전지에서 시야를 넓히고, 향후 아기 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 전폭적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 건국대는 매년 CES에 학생을 파견하며 글로벌 창업 인재 양성에 힘쓰고 있으며, 참가 규모와 성과 측면에서 지속적인 성장세를 보이고 있다.