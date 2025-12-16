CES 2026, 韓 혁신 존재감 달라졌다

CES 2026 무대에서 한국의 존재감이 뚜렷해지고 있다. 단순한 참가 규모를 넘어 연구-실증-상용화로 이어지는 혁신 전 과정이 현장에서 동시에 구현되며 글로벌 혁신 파트너로서의 위상이 한 단계 올라섰다는 평가다.

16일 미국소비자기술협회(CTA)에 따르면 올해 CES에서 한국을 관통하는 키워드는 '혁신의 밀도'다. CES 2026 혁신상 수상 사례는 한국 기술이 어디를 향하고 있는지를 분명히 보여준다.

페르소나AI 멘토렌즈 인공지능 튜터 스마트 안경은 학습자 개개인의 수준과 맥락에 맞춘 개인화 학습 경험을 제시하며, 교육 현장에서의 AI 활용 가능성을 확장했다.

세라젬의 메디스파 프로 AI는 UV 지수, 온도, 습도 등 환경·생체 데이터를 수집·분석하는 '지능형 패드'를 통해 피부 관리와 일상 건강 데이터를 연결하는 새로운 사용자 경험을 제안했다.

CES 2026의 주제 '혁신가들의 등장(Innovators Show Up)' (사진=미국소비자기술협회)

사용자 생활과 연결되는 설계가 한국 기업들의 공통된 특징으로 꼽혔다. 게리 샤피로 미국소비자기술협회 CEO가 저서 '피벗 오어 다이'에서 강조한 '빠른 적응과 실행력'이 CES 2026 현장에서 한국 기업들의 경쟁력으로 실증되고 있는 셈이다.

CES 2026에서 한국이 주목받는 이유는 참가 숫자가 아니다. 기초 연구에서 출발한 아이디어가 응용 딥테크를 거쳐, 소비자와 학습자가 실제 사용하는 제품과 서비스로 이어지는 전 가치사슬이 전시장 곳곳에서 동시에 드러난다는 점이다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국정보통신기술산업협회(KICTA), 한국과학기술연구원(KIST), 창업진흥원(KISED) 등 유관 기관들은 국내 혁신 생태계를 하나의 스토리로 소개한다. 국가 단위 혁신 모델을 현장에서 보여주겠다는 전략이다.

존 T. 켈리 CTA 부사장 겸 CES 쇼 디렉터는 "CES는 참가 기업들이 전시 주목도 제고와 실질적 비즈니스 성과를 달성하도록 파트너로서 함께한다"며 "올해 한국 정부 관계자들이 대규모 대표단으로 CES를 방문하는 것을 매우 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔다.

CES는 라스베이거스 전역 13개 베뉴에서 AI, 디지털 헬스, 로보틱스, 에너지, 몰입형 엔터테인먼트 등 미래 기술이 집결하는 세계 최대 테크 이벤트다. 동시에 글로벌 기업과 스타트업, 투자자, 정책 결정자가 만나는 '미팅 그라운드'이기도 하다.

한국 기업들의 현장 활동도 한층 공격적이다. 현대자동차그룹은 웨스트홀 5319를 포함해 역대 최대 규모로 참가하며, 두산밥캣·현대·LG는 1월 5일 CES 미디어 데이 기자간담회를 진행한다.

CES 2025 전시장 전경 (사진=지디넷코리아)

삼성전자는 1월 4일 오후 7시 윈 호텔 라투르 볼룸에서 '더 퍼스트 룩' 행사를 열고 비전을 제시한다. 윈 호텔은 구글, 메타, 마이크로소프트, 퀄컴 등 글로벌 빅테크가 포진한 CES 핵심 거점이다.

이번 CES에서 두드러지는 변화 중 하나는 지자체의 조직적 참여다. 지역 단위 혁신 클러스터가 전시장으로 이동해, 스타트업의 글로벌 진출을 위한 실행 프로그램을 직접 가동한다.

부산시는 '팀 부산 2.0' 파빌리온을 통해 기업·대학·공공기관을 연결하고, 대전시는 유레카 파크 통합관에서 AI·반도체 스타트업을 내세운다. 관악구는 3년 연속 자체 파빌리온을 운영하며 구 단위 혁신 허브 모델을 정착시켰다. 경기도와 서울시는 판교테크노밸리와 서울 주요 혁신 거점을 기반으로 다수 CES 혁신상 수상 기업을 배출했다.

섹터별로 보면 한국의 강점은 더욱 분명해진다. AI와 로보틱스 분야에서는 삼성전자와 LG전자가 일상형 AI 로봇으로 소비자 경험을 확장하고, 40여 개 기관이 참여하는 K-휴머노이드 얼라이언스가 로봇 전용 파빌리온을 통해 국가 전략 산업으로서의 방향성을 제시한다.

모빌리티 분야에서는 차량을 넘어 센서, 반도체, AI, 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 아우르는 '모빌리티 풀스택'이 전면에 등장한다. 현대자동차그룹, 현대모비스, 두산로보틱스, 다수의 스타트업이 함께 미래 모빌리티의 구조를 제안한다.

관련기사

뷰티 테크는 한국의 정체성이 가장 선명하게 드러나는 영역이다. 아모레퍼시픽, APR, 한국콜마 등은 피부 과학과 AI 진단, 홈 뷰티 디바이스를 결합해 '임상 과학으로서의 뷰티'를 구현하며 '랩 투 라이프' 혁신의 대표 사례를 만든다.

CES 2026의 주제는 '혁신가들의 등장'이다. 한국은 이 메시지를 가장 입체적으로 구현하고 있다. 대기업과 스타트업, 대학, 도시 단위 혁신 허브가 결합된 국가 차원의 풀스택 혁신 생태계를 전시장에 '보이는 형태'로 구현하며, 단순한 참가국이 아닌 미래 산업을 함께 설계하는 글로벌 혁신 파트너로서 존재감을 확장하고 있다.