SFA, 다이소 양주 물류 허브센터에 AI 로보틱스 적용 계약…900억 규모

에스에프에이(이하 SFA)는 생활용품 전문업체인 아성다이소(이하 다이소)에 900억원 규모의 물류시스템 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

다이소가 경기도 양주에 신설하는 허브센터에 인공지능(AI) 기반 로보틱스 기술을 적용해 물류 효율을 극대화한 물류시스템을 공급하는 계약이다.

다이소는 보다 나은 물류체계 구축을 위해 국내 각 지역별 주요 거점에 대규모 허브센터를 건설해오고 있다. 부산 허브센터(2017년) 및 세종 허브센터(2023년)에 이어 양주 허브센터에도 SFA가 물류 시스템 공급 적임자로 선정됐다.

관련기사

다이소의 양주 허브센터 자사 물류 특성에 맞춰 온라인과 오프라인을 통합해 연면적 5만5천평 규모로 건설하는 대규모 물류센터다. SFA는 실시간 자동 입출고 및 재고관리가 가능한 최신예 스태커 크레인을 적용한 자동창고 시스템과 디지털 시스템이 연계된 사이드 피킹 시스템, 다양한 형태의 박스를 스스로 식별해 컨베이어에 자동으로 로딩하는 AI 기반 디팔레타이징징 로봇, 시간당 2만5천 박스 이상을 처리할 수 있는 크로스벨트 타입의 자동 분류 시스템 등을 공급할 예정이다.

SFA 관계자는 "유통업을 포함한 양산 제조업 내 다양한 고객사로부터 스마트 물류시스템 공급계약이 쇄도하는 상황"이라며 "반도체 HBM 부문에서도 물류시스템 시장 진입 성공은 물론 CT장비 개발 및 FIB-SEM 장비 개발 등을 통해 검사, 측정 영역까지 아우르는 강력한 성장 동력을 확보해 나가고 있다"고 밝혔다.