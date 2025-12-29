SFA, 김상경 대표 선임…38년 경력 엔지니어 전문가

종합자동화장비업체 SFA는 29일 임시 주주총회에서 김상경 물류사업부장 전무를 사내이사로 선임 후 대표이사로 선임했다고 공시했다.

김상경 대표는 회사 창립자 중 한 명이자 삼성테크윈(현 한화에어로스페이스) 재직 기간을 포함해 38년간 R&D센터부터 공정장비, 물류시스템까지 산업내 자동화 설비의 핵심 영역을 두루 거친 정통 베테랑 엔지니어 출신이다.

SFA 관계자는 "오랜 현장 경험을 통해 축적한 높은 사업 이해도와 전문성과 통찰력을 고루 갖추고 있어, 급변하는 시장 환경 속에서 회사의 중장기 성장에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 선임 배경을 밝혔다.

김상경 SFA 대표

김대표는 영남대 기계공학과를 졸업했다. 1988년 삼성테크윈 자동화생산팀에 입사하며 엔지니어로서의 첫발을 뗀 후, SFA의 창립과 함께 합류해 2013년까지 공정장비 연구개발(R&D)을 총괄하며 회사의 기술적 토대를 세우는데 일조했다.

이후 그는 사업 운영 전반으로 업무 영역을 확장, 2014년부터 2023년까지 약 10년간 공정장비사업부를 총괄하며 디스플레이에 이어 이차전지 제조장비 시장에서도 SFA가 사업 경쟁력을 확보하는데 기여했다. 지난해부터는 자리를 옮겨 물류시스템사업부를 진두지휘해 왔다.

관련기사

김 대표는 SFA 내의 핵심 부서인 연구부서(R&D), 공정장비, 물류시스템 사업부를 모두 거쳐 자동화 설비 산업의 전 밸류체인을 아우르는 경험과 통찰력을 갖췄다.

김 신임 대표는 인공지능(AI) 자율제조 및 로보틱스 시대에서 첨단 기술 선도를 통해 기업가치 향상과 고객 만족을 만들어 나가겠다는 비전을 제시했다. 지난 약 30년간 주요 첨단 산업의 물류시스템과 공정장비를 선도하며 축적한 독보적인 도메인 지식에 AI 및 로보틱스 기술 역량을 결합해 산업 현장의 근본적인 혁신을 이끌어 나가겠다는 포부를 밝혔다.