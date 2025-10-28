SFA, LS전선 해저케이블 생산설비 추가 수주…누적 1800억

종합장비회사 에스에프에이(이하 SFA, 대표 김영민)는 LS전선으로부터 300억원대 규모의 해저케이블용 수직연합기와 턴테이블 공급 프로젝트를 수주했다고 28일 밝혔다.

수직연합기는 전기동을 꼬아 수직으로 끌어 올리는 장치로 절연, 금속차폐, 방식층, 연합 등 단계를 거치는 해저케이블 연선공정에서 필수적인 생산설비다.

최근에는 장거리 대용량 송전에 적합한 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블의 수요가 급증하고 있다. 풍력발전 등 친환경 전력에 대한 전 세계 관심의 높아지는 가운데, 인공지능(AI)의 급격한 발전과 데이터센터의 확장으로 전력 수요가 폭증하고 있기 때문이다.

해상풍력 신규 설치 용량의 급증 전망에 따라 자연스럽게 글로벌 해저케이블 시장 규모도 고속 성장할 것으로 전망된다. 특히 HVDC 해저케이블 시장은 올해부터 5~10% 성장해 2030년에는 약 200억 달러(약 27조원) 규모에 이를 것이란 전망이 나온다. 국내에서는 서해안 에너지 고속도로 및 한반도 에너지 고속도로 등 국책사업을 통한 중장기 HVDC 해저케이블 수요 급증이 예상되고 있다.

LS전선은 이에 HVDC 해저케이블 생산능력 확장 투자를 적극 진행하고 있다. 지난 7월에 강원도 동해시에 해저케이블공장 '해저 5동'을 준공하면서 아시아 최대급 HVDC 케이블 생산능력을 확보했고, ‘해저 6동’ 건설도 시작했다. 미국 버지니아주에도 1조원 규모의 해저케이블 공장 건설에 착수했다. 이 외에도 해외 생산거점 설비 추가 투자를 검토 중인 것으로 알려졌다.

SFA는 LS전선의 해저 5동까지 수직연합기와 다수의 턴테이블을 성공적으로 공급함에 이어, 이번에 해저 6동에도 수직연합기 및 턴테이블을 재차 공급하게 됐다. SFA의 LS전선향 수직연합기 및 턴테이블 공급 누적액은 약 1천800억원이다.

회사 관계자는 "고객사의 미국 생산거점 신규 투자 등 향후의 국내외 투자에 대해서도 기술력, 납품 실적, 대응 역량 등을 기반으로 사업 기회를 확보할 계획"이라며 "해저케이블용 수직연합기와 대형 턴테이블을 공급할 수 있는 기술력을 보유한 업체가 한국에는 당사가 유일하고, 유럽에 2~3개만 존재해 향후 수주 확대로 전력설비부문이 새로운 성장 동력으로 부상할 것"이라고 밝혔다.