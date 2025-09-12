SFA, 아산 사업장 내 복합 조립장 준공…생산 효율 제고 기대

국내 종합 장비회사 에스에프에이(대표 김영민, 이하 SFA)는 지난 11일 아산사업장 내 복합조립장 준공식을 개최했다고 12일 밝혔다.

신축 복합조립장은 약 650억원을 투입해 1년여에 걸친 공사 끝에 완공됐다. ▲연 면적 1만여평 ▲층고 각 16m ▲하중 ㎡당 5톤(1층) 및 2.5톤(2,3층) ▲ 20톤급 크레인 등의 스펙을 갖추고 있다.

아산사업장 복합조립장은 이차전지, 반도체, 디스플레이, 유통 등 영위 중인 사업 부문의 초대형·고하중 제조장비 수주 프로젝트에 대응할 수 있는 최신 대형 조립장이다. 기존 일부 외부 조립장 임차 활용 대비 사내 일괄 제작 체계 기반의 생산 효율성 증대와 임차 비용 절감, 첨단기술 유출 리스크 차단 효과도 기대할 수 있다.

복합조립장 준공식 행사

SFA는 미국을 비롯한 선진국들의 제조업 리쇼어링 정책에 맞물려 한국 첨단 제조 산업의 턴키 수주 증가, 이에 따른 제조 장비의 모듈화와 거대 중량물 장비에 대한 수요 대응에 있어 복합조립장이 경쟁력을 증대시킬 것으로 기대됐다.

김영민 대표이사는 기념사에서 "단 한 건의 안전 사고도 없이 신축공사를 마무리했다"면서 공사 관계자들의 노고를 치하했다.

이어 "경쟁력 확보와 지속 성장의 핵심 원천이 될 이 복합조립장을 기반으로 SFA는 끊임없는 기술 개발과 혁신을 통해 글로벌 시장을 선도하는 스마트팩토리 솔루션 리더로 도약할 것"이라고 강조했다.