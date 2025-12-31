타이거 리서치 "2026 디지털자산 시장, 기관 자금 흐름과사업 지속성이 주요 변수"

다가오는 2026년에 디지털자산 시장에서 가격 흐름보다 시장 구조 변화에 주목해야 한다는 분석이 나왔다.

아시아 기반 웹3 분석기관 타이거 리서치 ‘10 Crypto Market Shifts for 2026’ 리포트에서 향후 시장이 어떤 방향으로 움직일지는 자본 성격, 프로젝트 운영 방식, 전통 금융 참여 확대 여부에 따라 달라질 수 있다고 짚었다.

리포트에 따르면 기관 자금 영향력은 당분간 디지털자산 시장 전반에서 중요한 역할을 이어갈 것으로 보인다.

기관 투자자는 변동성 높은 자산보다 상대적으로 검증된 디지털자산을 선호하는 경향이 강해, 비트코인과 이더리움 중심 구조가 유지될 여지도 남아 있다. 다만 이러한 흐름이 고정된 공식으로 굳어질지, 혹은 새로운 유형 자산으로 점진적 확산이 나타날지는 시장 환경과 규제 변화에 따라 달라질 수 있다는 설명이다.

프로젝트 생존 조건과 관련해서는 토큰 발행 이후 성과 격차가 점점 뚜렷해지고 있다는 점도 언급됐다.

최근 몇 년간 다수 토큰이 발행 직후 조정을 겪은 사례를 보면 단순한 콘셉트나 유행 중심 접근만으로는 투자자 관심을 오래 유지하기 어렵다는 인식이 확산되고 있다는 것이다. 다만 수익 창출 구조를 만들거나 명확한 사용 사례를 확보한 프로젝트는 여전히 시장 평가를 받을 여지가 있다는 내용도 리포트에 담겼다.

토큰 구조 변화 가능성도 함께 제시됐다. 기존 유틸리티나 거버넌스 중심 모델이 기대만큼 투자 매력을 보여주지 못한 사례가 늘면서 토큰 가치가 프로토콜 성과와 직접 연결되는 방식이 거론되고 있다. 토큰 매입이나 소각 같은 방식이 하나 대안으로 언급되지만 이 역시 사업 성과와 연동되지 않으면 지속되기 어렵다는 점도 함께 지적됐다.

산업 전반에서는 경쟁 심화에 따라 프로젝트 간 협력이나 통합이 늘어날 가능성도 제시됐다.

기술 확보나 사용자 기반 확대를 위한 인수나 제휴가 하나 선택지로 거론되지만, 자금 조달 환경과 시장 분위기에 따라 속도와 범위는 달라질 수 있다고 봤다. 웹3 산업이 초기 실험 단계를 지나 효율성과 규모를 더 중시하는 국면으로 이동 중이라는 점은 분명하지만 그 전개 방식은 여전히 유동적이라는 평가다.

기술 활용 영역에서도 조심스러운 전망이 이어졌다. 블록체인이 로보틱스, 미디어, 예측시장 같은 분야와 결합할 가능성이 언급됐지만 실제 확산 여부는 규제, 사용자 수요, 기술 완성도에 크게 좌우될 수 있다는 설명이다.

리포트는 이러한 시도가 디지털자산 산업이 금융 영역을 넘어 현실 경제와 접점을 넓히려는 흐름을 보여준다는 점에 의미를 두고 있다.

전통 금융 참여 확대 역시 하나 가능성으로 제시됐다. 실물자산 토큰화나 새로운 형태 ETF 논의가 이어지고 있지만, 금융사가 어느 수준까지 디지털자산 인프라에 관여할지는 각국 제도와 시장 반응에 따라 달라질 수 있다고 봤다.

이더리움 스테이킹 기반 상품이나 비트코인 금융 확장도 제도 정비와 수요가 맞물릴 경우 점진적으로 나타날 수 있는 흐름으로 언급됐다.

핀테크 기업 역할 변화도 변수로 꼽혔다. 디지털자산 온램프 기능이 거래소 밖으로 분산될 가능성이 거론되는 한편, 거래소가 유동성 공급과 가격 형성에서 맡는 역할은 쉽게 사라지지 않을 것이라는 시각도 함께 제시됐다. 이용자 접근 경로가 다양해질수록 거래소 운영 전략과 경쟁 구도 역시 변화할 수 있다는 분석이다.

이런 흐름은 국내 디지털자산 시장에도 영향을 미칠 수 있는 내용이어서 눈길을 끈다. 기관 자금 비중이 서서히 늘 경우 상장 기준, 리스크 관리, 자산 보관 구조를 둘러싼 시장 요구가 높아질 수 있기 때문이다.

이와 함께 핀테크와 전통 금융 참여가 확대될 경우에 국내 거래소 역시 개인 투자자 중심 구조에서 어떤 방식으로 경쟁력을 유지할지에 대한 고민이 불가피해질 수 있다. 다만 이러한 변화는 단기간에 급격히 나타나기보다는 정책 환경과 시장 상황에 따라 점진적으로 드러날 가능성이 크다.

타이거 리서치는 이번 리포트에서 2026년을 하나의 결론으로 규정하기보다, 여러 흐름이 동시에 전개되는 분기점으로 바라봤다. 가격보다 시장 구조와 참여자 구성 변화가 점차 중요해지고 있다는 점은 분명하지만 그 방향과 속도는 여전히 유동적이라는 설명이다.