금보원, 조직 확대 재편...모의해킹·가상자산·AI전담 조직 승격

금융보안원(원장 박상원)이 조직을 확대, 재편했다. 기존 44팀서 49팀으로 5팀을 늘렸다.

29일 금보원은 전문스킬을 보유한 화이트해커로 구성된 모의해킹 전담조직을 부서 단위로 확대(6명→20명)하고, 국·내외에 산재한 침해위협인텔리전스 정보를 수집 및 분석하는 전담조직을 신설하는 등 금융권 사이버 위협예방체계 고도화를 위한 조직 확대개편을 시행한다고 밝혔다.

이번 조치로 금융권 스테이블코인 등 디지털자산 보안을 전문적으로 지원하기 위한 전담조직을 확대 개편했다. 또 AI기본법 시행에 대응하기 위해 AI전담조직을 부서 단위 조직으로 격상했다. 이외에 금융회사 자율보안을 적극 지원하기 위한 전담조직을 신설하는 한편, 조직 효율성 제고를 위해 데이터 업무와 개인정보 업무를 통합했다.

조직활력 제고를 위해 전문성 및 업무성과 중심으로 대규모 인사도 시행했다. 원 설립 이후 최대규모인 부서장 7명, 팀장 10명 등 총 17명에 대해 신규직책을 부여했다. 특히 전문성 있는 직책자를 적소에 배치하기 위해 직책자 공모제를 최초로 실시, 서장 2명, 팀장 4명을 선발했고, 모의해킹 분야(Red IRIS실)의 직책자 전원을 젊고 유능한 화이트 해커 출신 실무형 전문가로 전격 배치했다.

조직 재편 후 금보원 구성도

아래는 이번 조직재편 내용

첫째, 고도화된 전문해킹그룹의 공격에 따른 국내 금융기관의 피해가 급증함에 따라, 사이버위협 예방체계 고도화를 위한 조직을 확대, 모의해킹 조직을 부서단위(1팀 → 1실 2팀)로 확대 개편했다. 즉, RED IRIS실을 신설, 산하에 RED IRIS1팀과 RED IRIS2팀을 둔다. 정원도 기존 6명에서 20명으로 늘었다.

둘째, 국내외 공격자(그룹) 동향 및 공격 전술·기법 등을 선제적으로 파악･조사·분석하는 위협인텔리전스팀을 신설했다.

셋째, 공개용 홈페이지 취약점 분석평가 업무의 질적 수준 향상을 위해 웹보안 점검팀을 신설했다.

디지털금융 보안도 강화해 첫째, 디지털자산 전담 조직을 부서단위(1팀 → 1실 2팀)로 확대해 디지털자산실을 신설, 산하에 디지털자산전략팀, 디지털자산기술팀을 뒀다. 둘째, AI기본법 시행에 따른 디지털 금융 혁신을 차질없이 지원하기 위해 AI혁신실을 AI혁신부로 격상하고, AI RED팀을 신설했다.

자율보안 강화 지원 및 원내 업무 효율화도 꾀했다. 이를 위해 첫째, 금융회사의 금융보안 수준진단 등 자체적인 보안 강화 지원을 위해 자율보안연구팀을 신설하고 둘째, 데이터 활용과 보호의 시너지를 위해 데이터혁신센터 조직내 팀을 통합(데이터플랫폼팀과 마이데이터팀)하고, 기능을 개인정보보호부로 이동했다.

특히 업무혁신을 위해 신임직책자를 대거 선발하고 과감하게 재배치했다. 원 설립 이후 최대규모인 부서장의 약 40%(7명), 팀장의 약 20%(10명)를 신규보임하고, 상당수 부서장을 전면 재배치했다. 즉, 업무성과, 전문성 및 실무 경험을 보유한 팀장(7명)을 부서장으로 과감하게 발탁해 세대교체와 조직 활력 제고를 도모하는 한편 부서간 업무경계 완화 및 협업체계 강화를 위해 부서장 14명을 전략적으로 재배치했다.

이외에 신설조직의 기능과 역할을 조기에 안착시키고 전문성을 체계적으로 강화할 수 있도록 직책 공모제를 최초로 도입, 2개 부서(RED IRIS실, AI혁신부) 및 4개 팀(위협인텔리전스팀, RED IRIS2팀, AI RED팀, 클라우드평가1팀)을 대상으로 전문성, 실무경험, 추진역량 등을 최우선으로 고려해 관련분야 최고수준 전문가를 선발했다.

관련기사

모의해킹 부문의 전문성 강화를 위해 젊고 유능한 해커출신의 직책자도 전략 배치, 화이트 해커 출신의 모의해킹 실무 경험이 풍부한 팀장을 실장으로 과감하게 선발하고, 소관 팀장도 모두 화이트 해커 출신으로 배치했다.

금융보안원 박상원 원장은 “2026년에는 전문적인 모의해킹을 통한 사이버 위협 사전 예방과 급변하는 디지털환경에 따른 디지털자산 및 AI 보안을 지원하는 것이 무엇보다 중요하다.”며 "이번 조직개편 및 정기인사를 통해 안전한 디지털 금융 환경 조성에 기여할 것으로 기대한다.”고 밝혔다.