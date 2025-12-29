CATL, 내년 ‘소듐 배터리’ 전기차·ESS 탑재 계획

세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 내년 소듐 배터리(나트륨 배터리)를 전기 승용차와 상용차, 배터리 교환 시스템, 에너지저장장치(ESS) 등 다양한 분야에서 상용화하겠다고 예고했다.

카뉴스차이나 등 외신에 따르면 CATL은 지난 28일 공급업체 대상 컨퍼런스를 열고 소듐 배터리 제품 출시를 예고하면서 사업 계획을 이같이 밝혔다.

지난 4월 CATL은 2세대 소듐 배터리로 전기트럭용, 전기승용차용 제품을 개발하고 있다고 발표했다. 전기트럭용 제품은 6월, 전기승용차용 제품은 12월로 출시 일정을 밝혔는데 소폭 지연된 셈이다.

관련기사

CATL이 테크 데이에서 나트륨이온 배터리 신제품을 공개했다

CATL은 개발 중인 소듐 배터리가 kg당 175Wh의 에너지 밀도를 달성했고, -40℃에서 70℃에 이르는 저온·고온 환경에서 성능을 거의 유지할 수 있다고 밝혔다. 이같은 성능이 구현되면 그간 소듐 배터리의 치명적인 약점으로 저온에서의 성능 저하를 효과적으로 보완한 것이라 업계 주목을 크게 받았다.

지난 9월에는 소듐 배터리 기반 전기차로 1회 충전 시 주행거리 500km 이상을 달성하고, 내년을 목표로 양산 준비를 마쳤다고 밝혔다.