中 ESS 대규모 투자 발표에 CATL 주가 전망 상향

중국 정부가 에너지저장장치(ESS) 관련 대규모 투자 계획을 발표하자 최대 배터리 기업인 중국 CATL에 대한 수혜 기대감이 커졌다.

블룸버그 등 외신에 따르면 JP모건은 지난 14일 CATL에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중 확대’로 상향 조정하고, 목표 주가도 415 홍콩 달러에서 530 홍콩 달러로 상향했다.

ESS 사업 및 3분기 배터리 수요가 예상치를 웃돌 것이란 예상 하에 이같이 전망했다.

여기엔 지난 12일 중국 정부가 발표한 ESS 산업 육성 정책이 반영됐다. 이를 통해 중국은 오는 2027년까지 약 2천500억 위안(약 48조 6천억원)을 투자해 100GW 이상 신규 ESS를 설치할 계획이다.

이에 지난 12일까지 320 위안 대에 머물렀던 CATL 선전 증권거래소 주가는 중국 정부의 ESS 투자 계획 발표 이후 현재 350 위안 이상으로 올랐다. CATL 선전 증권거래소 주가는 지난 4월부터 점진적으로 상승세를 지속 중이다.