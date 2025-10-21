CATL, 3Q 순이익 3.7조원…전년비 41% ↑

"ESS 확대로 순이익 증가"…매출도 13% ↑

디지털경제입력 :2025/10/21 10:57

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 올해 3분기 매출 1천42억 위안(약 20조 8천억원), 영업이익 164억 위안, 순이익 185억 위안(약 3조 7천억원)을 거뒀다고 지난 20일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 12.9% 증가하고 순이익은 41.2% 증가했다.

올해 3분기까지 누적 매출은 2천831억 위안(약 56조 5천억원)으로 전년 동기 대비 9.3% 증가했다. 누적 순이익은 490억 위안(약 9조 8천억원)으로 같은 기준 36.2% 증가했다.

CATL

CATL은 3분기 배터리 출하량180GWh 에너지저장장치(ESS) 비중은 20%라고 밝혔다. CATL은 ESS 사업 비중 확대순이익 증가에 기여했다고 설명했다. 

중국 내 매출 비중은 70%, 해외는 30% 수준으로 밝혔다. 

CATL은 중국 내 1위 사업자 입지도 꾸준히 유지 중이다. 중국자동차배터리혁신연합(CABIA)에 따르면 지난달 CATL은 배터리 32.51GWh를 설치, 시장점유율 42.81%을 기록했다. 전월 대비 0.47%p 상승한 수치다.

