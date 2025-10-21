CATL, 3Q 순이익 3.7조원…전년비 41% ↑

세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 올해 3분기 매출 1천42억 위안(약 20조 8천억원), 영업이익 164억 위안, 순이익 185억 위안(약 3조 7천억원)을 거뒀다고 지난 20일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 12.9% 증가하고 순이익은 41.2% 증가했다.

올해 3분기까지 누적 매출은 2천831억 위안(약 56조 5천억원)으로 전년 동기 대비 9.3% 증가했다. 누적 순이익은 490억 위안(약 9조 8천억원)으로 같은 기준 36.2% 증가했다.

CATL은 3분기 배터리 출하량180GWh 중 에너지저장장치(ESS) 비중은 20%라고 밝혔다. CATL은 ESS 사업 비중 확대가 순이익 증가에 기여했다고 설명했다.

중국 내 매출 비중은 70%, 해외는 30% 수준으로 밝혔다.

CATL은 중국 내 1위 사업자 입지도 꾸준히 유지 중이다. 중국자동차배터리혁신연합(CABIA)에 따르면 지난달 CATL은 배터리 32.51GWh를 설치, 시장점유율 42.81%을 기록했다. 전월 대비 0.47%p 상승한 수치다.