GM, LG엔솔 양산 전까지 中 LFP 배터리 쓴다

제너럴모터스(GM)가 CATL로부터 리튬인산철(LFP) 배터리를 조달한다. LG에너지솔루션과의 미국 합작 공장에서 LFP 배터리를 생산하기 전까지 임시 방편이다.

7일(현지시간) 블룸버그 등 다수 외신에 따르면 GM은 저가 전기차에 탑재할 저렴한 배터리 조달을 위해 CATL과 이같이 협력키로 했다.

현재 중국산 전기차 배터리에는 기본 관세 3.4%와 무역법 301조 관데 25%, 펜타닐 관세 20%, 자동차·부품 관세 25%를 더해 총 73.4%의 관세가 부과된다. 그럼에도 가격 경쟁력을 갖췄다고 판단한 것이다.

쉐보레 볼트EUV와 2022년형 볼트EV

GM은 연말 생산을 시작할 신형 쉐보레 볼트 EV에 CATL LFP 배터리를 탑재할 계획이다.

얼티엄셀즈는 오는 2027년 말부터 LFP 배터리를 생산할 예정이다.