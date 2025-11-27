CATL, 스페인 공장 착공…내년 말 가동 개시

세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL이 스텔란티스와의 스페인 배터리 공장 건설을 시작한다.

로이터, 일렉티브 등 외신에 따르면 CATL은 26일(현지시간) 스페인 아라곤 소재 스텔란티스 합작 공장 기공식을 개최했다.

CATL과 스텔란티스는 스페인 공장 건설 계획을 지난해 12월 발표했다. 공장 가동은 내년 말 시작될 전망이다. 최종 완공 시점은 2028년 3월으로 예상했다. LFP 전기차 배터리를 생산하며 연간 생산능력은 50GWh 규모로 계획하고 있다.

이번 공장 건설에는 40억4천만 유로(약 6조 9천억원)가 투자될 예정이다. 양사는 이번 투자에 대해 유럽연합(EU)으로부터 3억 유로 가량을 지원받았다.

CATL은 현재 유럽에서 독일과 헝가리 등 두 곳에 생산 거점을 보유하고 있다.