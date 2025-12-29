국가유산청, 익산 미륵사지·부여 왕릉원 조사 성과 발간.

국가유산청 국립문화유산연구원 국립부여문화유산연구소(이하 부여연구소)는 익산 미륵사지 중원 금당지 발굴 성과와 부여 왕릉원 경관복원 연구 성과를 담은 보고서 2권을 발간했다고 29일 밝혔다.

이번 보고서는 '백제왕도 핵심유적 보존·관리 사업'의 일환으로 추진된 연차 사업의 결과물이다.

'익산 미륵사지 제19차 발굴조사 -중원 금당지-' 보고서에는 2023년부터 2024년까지 실시한 보완 발굴조사 내용이 수록됐다. 조사 결과, 흙과 깬돌을 쌓아 만든 건물 기초와 직경 약 2.2~2.7m, 깊이 1.2m에 달하는 대형 적심(초석을 받치는 기초시설)이 확인됐다.

이는 이번 조사를 통해 새롭게 확인된 백제 사찰의 토목·건축기법으로, 향후 고대 건축기술 고증 연구의 기초자료로 활용될 전망이다. 보고서 내 QR코드를 활용하면 360도 가상 현실(VR) 영상으로 발굴 현장을 직접 확인할 수 있다.

'부여 왕릉원 경관복원 연구' 보고서에는 2024년부터 2025년까지 진행된 백제시대 경관 복원 연구 성과가 담겼다. 부여연구소는 왕릉원 3·4호분 발굴 자료와 과거 지형 정보를 바탕으로 백제 사비기 당시의 지형을 분석했다. 분석 결과 현재의 왕릉원 관람로가 과거 백제시대 지형보다 약 3.5m 높게 정비된 사실을 밝혀냈다.

보고서에는 동아시아 능원의 정비복원 사례와 왕릉원 석실의 구조 안정성 진단 결과 등을 토대로 수립한 중장기 정비복원 계획도 함께 실렸다.

부여연구소는 이번 연구 성과를 바탕으로 백제문화권의 진정성 있는 복원과 보존·관리를 위한 데이터를 지속적으로 축적할 계획이다.

부여연구소 관계자는 "앞으로도 지속적인 연구를 통해 백제문화권의 진정성 있는 복원과 보존·관리를 위한 기초자료를 축적하고, 이를 국민이 자유롭게 향유하고 활용할 수 있도록 공개하는 적극행정을 이어갈 것"이라고 밝혔다.