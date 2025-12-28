2025년 스팀 플랫폼 매출 높은 지역은...스웨덴 비중 20% 예상

스웨덴에 위치한 기업이 서비스 중인 작품이 2025년 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀 매출 20%를 차지했다는 분석이 나왔다.

27일 게임 전문 매체 더 게이머는 시장분석 업체 알리네아 애널리틱스의 보고서를 인용해 올해 스팀 총매출 비중 지역을 분석해 보도했다.

보도에 따르면 올해 스팀 매출 비중은 스웨덴 스톡홀름에 위치한 게임사의 활약이 눈에 띄었다. 단일 도시임에도 스팀 전체 매출 16%를 차지한 것으로 나타났기 때문이다.

특히 스웨덴 웁살라에 위치한 인디 게임 개발사 세미워크(semiwork)가 개발한 'R.E.P.O.'는 올해 스팀 전체 판매량 3%를 기록했다.

이와 함께 플랫폼 전반의 주요 지표를 살펴보면 '배틀필드 6'가 약 2천380만명의 플레이어를 기록해 유료 게임 중 가장 높은 실적을 기록했다.

스팀 내 출시 규모와 수익성 격차는 더욱 뚜렷해질 수 있다는 전망도 있었다. 올해 매출 100만 달러(약 14억원)를 초과하는 게임은 약 300여 개에 그칠 수 있다는 것이 외신의 분석이다.

기술적 측면에서는 게임 엔진의 다변화도 확인됐다. 수익 기준 상위 100위권 게임 중 41%가 유니티나 언리얼 엔진이 아닌 자체 엔진 등을 사용한 것으로 파악됐다. 특히 플레이스테이션 플랫폼의 경우 상위 100개 작품 중 73%가 기타 엔진으로 제작된 것으로 나타났다.