글로벌 모바일 게임 퍼블리셔 틸팅포인트(대표 케빈 세갈라)는 프랑스 모바일 앱 퍼블리셔 콰이어트를 비롯한 두 개의 모바일 앱 기업과 파트너십을 체결했다고 26일 밝혔다.

틸팅포인트는 이번 파트너십을 통해 콰이어트의 대표 스토리지 관리 앱 ‘클린 매니저’에 1천200만 달러(약 174억원)를 투입해 UA 마케팅을 확대한다. 1천800만 달러(약 261억원)는 성장 중인 라이프스타일 앱에 펀딩할 예정이며, 펀딩 규모는 월 수백만 달러 규모로 확대될 가능성이 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

이번 파트너십은 틸팅포인트가 지난 3월 발표한 1억5천만 달러(약 2천179억원) 규모의 UA 펀딩 프로그램의 일환으로, 세 번째 대규모 자본 투입 프로젝트다. 회사는 파트너들의 비교적 초기 성장 단계에서부터 UA 자본을 통해 성장을 가속화하는 전략을 취하고 있다.

틸팅포인트, 비 게임 부문에 3천만 달러 규모 펀딩 계획을 발표.

틸팅포인트의 UA 펀딩 모델은 지분 희석 없는 독창적인 금융 구조를 갖추고 있다. 개발사는 UA에 필요한 자금을 지원받으면서도 지분을 포기하지 않고, 전략·운영 전반에 대한 통제권을 유지 가능하다. 상환은 캠페인을 통해 발생한 매출에 연동되는 구조며, 전통적인 퍼블리셔나 금융기관·벤처캐피탈과는 차별화된다.

아시 부락 틸팅포인트 최고 사업 책임자는 “이번 파트너십은 그간 게임 중심으로 운영해 온 UA 펀딩 영역을 비게임 분야까지 확장하는 중요한 전환점”이라며 “클린 매니저의 성과와 콰이어트의 역량을 바탕으로 데이터 평가부터 계약 체결까지 과정이 매우 신속하게 진행됐다”고 밝혔다.

아누아르 베나티아 콰이어트 CEO 겸 설립자는 “클린 매니저는 우리가 지금까지 선보인 앱 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있다”며 “앞으로의 성장이 더욱 중요한 만큼, 우리의 철학과 방향성을 공감하는 틸팅포인트와의 협업은 매우 의미 있는 결정이었다”고 전했다.