위메이드 ‘레전드오브이미르’, 원스토어 정식 출시

위메이드(대표 박관호)는 MMORPG ‘레전드오브이미르’를 원스토어에 정식 출시했다고 24일 밝혔다.

이를 기념해 출시 첫날 원스토어에서 레전드오브이미르 인게임 상품 구매 시 30% 포인트백 혜택이 적용된다. 이달 25일부터 27일까지 원스토어에서 게임을 다운로드하거나 인게임 상품을 구매한 이용자에게는 15% 할인 쿠폰이 제공된다.

아울러 ‘원스토어 입점 기념 선물’을 인게임 재화인 100은화로 이용할 수 있다. ‘솔의 발키리·디시르 소환권’, ‘중급 호른’, ‘상급 주문서 패키지’ 등 초반 성장에 도움을 주는 다양한 아이템이 포함됐다.

사진=위메이드

크리스마스 시즌과 다가오는 새해를 기념한 특별 이벤트도 선보인다. 이날부터 ‘성스러운 밤의 14일 출석 이벤트’가 진행된다. 이 행사를 통해 획득한 ‘선물이 가득한 양말’은 ‘+10휘장 선택 상자’, ‘명인의 비법서’ 등을 제공한다.

오는 1월 8일까지는 원정 콘텐츠 완료 시 ‘축복의 금빛 방울’이 주어진다. ‘전설 스토리덱 포인트 상자’, ‘최상급 제작 재료 선택 상자’ 등을 제작할 수 있다. 같은 기간 ▲아이템 제작·분해 ▲장비 강화 ▲클랜 기술 협력 임무를 수행하면 ‘갈라르의 영웅 증표’, ‘빛나는 클랜의 증표 상자’ 등 보상이 지급된다.

신규·복귀 이용자를 위한 출석 이벤트도 오는 1월 15일까지 진행된다. 14일 동안 게임에 접속한 이용자에게 ‘+10 레긴 장비 풀셋 패키지’, ‘고귀한 영웅 호른’ 등을 선물한다.