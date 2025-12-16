위메이드 '미르M', 내년 1월 중국 정식 출시

위메이드(대표 박관호)는 MMORPG '미르M'을 내년 1월 중국 시장에 정식 출시한다고 16일 밝혔다.

'미르M'은 위메이드의 대표작 '미르의 전설2'를 현대적으로 재해석한 후속작이다. 중국 현지 서비스명은 '미르M: 모광쌍용(暮光双龙)'으로 확정됐다.

원작 '미르의 전설2'는 지난 2004년 중국 PC 온라인 게임 시장 점유율 65%를 기록하고, 2005년에는 동시접속자 80만 명으로 기네스북에 등재되는 등 현지에서 국민 게임급 인지도를 보유하고 있다. 위메이드는 이 같은 IP 영향력을 바탕으로 '미르M'의 중국 흥행을 기대하고 있다.

위메이드는 정식 출시에 앞서 진행한 수차례의 사전 테스트를 통해 이용자 피드백과 현지 트렌드를 반영했다. 원작의 핵심인 8방향 그리드 전투와 쿼터뷰 방식은 유지하되, 전투 시스템과 장비 성장 구조, UI·UX(사용자 환경) 등은 중국 이용자 성향에 맞춰 전면 재정비했다. 또한 현지 전용 시네마틱 영상을 추가해 몰입도를 높였다.

한편, 위메이드는 지난 4일 중국에서 '미르M'의 선행서버(얼리 액세스)를 오픈했다. 해당 서버의 플레이 데이터는 정식 서비스 전환 이후에도 초기화되지 않고 유지된다. 위메이드는 이를 통해 서비스 안정성을 확보하고 게임 완성도를 최종 점검할 계획이다.