문체부, 2025년 문화·여가 활동 결과 발표

올해 문화·여가 활동 등 조사 내용이 공개된 가운데, 근로자의 연차 소진율이 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

26일 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 한국문화관광연구원(이하 연구원)과 문화 분야 대표 통계인 2025년 국민문화예술활동조사·국민여가활동조사·근로자휴가조사결과를 발표했다.

이 조사는 국민의 문화·여가누림 현황과 근로자 휴가사용 실태를 파악하기 위해 매년 시행하는 국가승인통계조사다.

문화예술행사 관람은 감소, 직접 참여하는 주체적인 활동은 증가

영화관 자료 사진(제공=클립아트코리아)

문화누림의 대표적인 지표인 ‘문화예술행사 직접 관람률’은 60.2%로 전년 대비 2.8%p 감소했다. 분야별 관람률은 영화(50.6%), 대중음악 및 연예(15%), 미술(7.7%), 뮤지컬(5.8%) 순으로 나타났다. 영화 분야는 전 분야 중 가장 높은 관람률을 보이고 있으나 전년 대비 6.4%p 감소했고, 대중음악 및 연예는 전년 대비 0.4%p, 미술은 전년 대비 2.1%p 상승했다.

이에 문체부는 가장 큰 하락폭을 보인 영화 분야 관람율 회복을 위해 영화 제작 지원을 확대한다. 양질의 영화 공급을 늘리고, ‘극장 가치 발견 프로젝트’ 등 관객 유인 정책도 추진할 계획이다.

‘문화예술행사 직접 관람 횟수’는 2.4회로 전년 대비 0.2회 감소했다. 다만, 스마트 기기 등 다양화된 매체를 활용한 ‘문화예술행사 간접관람률’은 72.0%로 전년 대비 0.4%p 상승했다.

지속적인 여가활동 증가, 여가생활 만족도는 2016년 이후 최고치 기록

국민 여가만족도 그래프. 사진=문체부

우리나라 국민이 ‘한 번 이상 참여한 여가활동’ 1인당 평균 개수는 15.7개로 전년 대비(16.4개) 감소했으나, ‘지속적으로 참여하는 여가활동’ 비율은 43.2%로 전년 대비 4.7%p 증가했다.

특히, 15~19세는 전년 대비 14.3%p, 50대는 5.7%p, 40대는 전년 대비 4.6%p 증가하는 등 전 연령․성별에서 증가세를 보였다.

‘여가생활의 만족도’는 전년 대비 2.4%p 상승하여 2016년 이후 최고치로 나타났다.

연차 소진율 역대 최고치 기록, 연차 사용 환경 개선

연차 소진율 그래프. 사진=문체부

연차 소진율은 79.4%로 전년 대비 1.6%p 증가해 근로자 휴가조사를 시작한 2018년 이래 최고치를 나타냈다. 연차 사용 목적으로는 여행이 35%로 2022년 이후 가장 높은 비율을 유지하고 있다.

연차 사용의 월별 현황을 살펴보면 8월 사용률이 15.3%로 가장 높았다. 하계 휴가 기간이 반영된 결과로 문체부 측은 분석했다. 세부 내용을 보면 2월~6월, 10월, 12월 사용률이 전년 대비 증가해 휴가 사용이 분산되는 현상을 보여줬다. 연차 시 사용하는 지출 금액은 221만2천원으로 최근 지속적으로 증가한 것으로 확인됐다.

관련기사

원활한 휴가 사용을 위한 조건으로는 ‘직장 내 휴가 사용의 자유로운 분위기’가 최근 5년 동안 가장 높은 것으로 나타났다.

문체부 이정우 문화예술정책실장은 “이번 조사에서 국민의 문화·여가 활동이 더욱 주체적인 활동을 선호하는 형태로 옮겨가고 있음을 확인할 수 있었다”며 “국민의 문화여가 활동 현황을 세심하게 분석해 향후 정책을 설계하는 데 꼼꼼히 반영할 수 있도록 업무를 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.