문체부, 조직 개편 단행…문화미디어산업실·관광정책실 신설

문화체육관광부(이하 문체부)는 ‘K-컬처 300조원, K-관광 3천만명’ 달성을 목표로 정책 역량을 결집하기 위해 ‘문화미디어산업실’과 ‘관광정책실’을 신설하고, 예술인 권리보호를 전담할 ‘예술인권리보호과’를 설치하는 등 조직을 대폭 확대·개편한다.

문체부는 이러한 내용을 담은 '문화체육관광부와 그 소속기관 직제 일부개정령안'이 국무회의에서 의결됐다고 23일 밝혔다.

오는 30일부터 시행되는 이번 개편으로 신설되는 ‘문화미디어산업실’은 기존 국별로 추진하던 콘텐츠산업 진흥, 미디어 정책, 저작권 보호, 국제문화교류 기능을 유기적으로 연계해 총괄하게 된다.

문화체육관광부.

실 내에는 지식재산(IP)·인력·자금·연구개발(R&D) 등 산업 기반을 지원하는 ‘문화산업정책관’과 미디어·영화·게임·음악·출판 등 핵심 분야 지원 기능을 일원화한 ‘콘텐츠미디어산업관’을 두어 산업 변화에 신속히 대응할 방침이다.

관광 분야에서는 기존 ‘관광정책국’을 ‘관광정책실’로 격상해 범부처 및 민관 협업 지휘 체계를 강화한다. 관광정책실에는 총괄 기능과 지역관광 육성을 담당하는 ‘관광정책관’과 함께, 외래객 유치를 전담할 ‘국제관광정책관’을 별도로 신설해 방한 관광 활성화에 주력할 계획이다.

또한 예술인 권리보호를 강화하기 위해 ‘예술인권리보호과’를 정규 조직으로 신설하고 권리침해 조사 인력을 확충해 예술인들의 창작 기반을 안정적으로 지원한다.

최휘영 문체부 장관은 “이번 조직 개편의 목적은 그동안 축적해 왔던 문화 경쟁력을 기반으로 산업적 결실을 볼 수 있게 문체부 조직을 재구축하는 것”이라며, “신설되는 실들은 물론 기존 정책 역량을 결집하고 범부처-지자체-민간 협력을 주도적으로 이끌어 ‘케이-컬처 300조 원, 케이-관광 3천만 명’을 조기에 달성하도록 노력할 계획”이라고 밝혔다.