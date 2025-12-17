문체부 '2026 코리아그랜드세일' 개최...항공·숙박·쇼핑·식음 등 역대 최대 1천750개 기업

문화체육관광부(문체부)는 한국방문의해위원회(위원장 이부진, 방문위)와 함께 17일부터 2026년 2월 22일까지 ‘2026 코리아그랜드세일(Korea Grand Sale 2026)’을 개최한다고 밝혔다.

‘코리아그랜드세일’은 방한 관광 비수기에 외국인의 방문과 소비를 촉진하기 위해 2011년부터 매년 개최되고 있는 대한민국 대표 쇼핑관광축제다. 항공, 숙박, 쇼핑, 식음, 체험, 편의 서비스 등 다양한 민간 분야가 참여하며, 올해는 처음으로 개최 시기를 12월로 앞당겨 더 많은 외국인이 혜택을 누릴 수 있도록 준비했다.

17일 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 개막행사에는 주요 참여 기업 관계자와 외국인 관광객 등 약 80명이 참석했다. 행사에서는 ‘한류의 바다를 향한 짜릿한 항해’라는 메시지를 담은 주제 영상과 케이타이거즈의 케이팝 축하공연을 통해 행사의 시작을 알렸다.

김대현 문체부 제2차관

김대현 차관은 행사 현장에서 참여 기업의 의견을 청취하고, 명동 일대 쇼핑관광 현장과 ‘코리아그랜드세일 웰컴센터’를 방문해 외국인 관광객 수용 태세를 점검했다.

올해 행사에는 항공, 숙박, 쇼핑, 식음, 교통, 미용, 편의 서비스 등 다양한 분야에서 역대 최대 규모인 1천750개 기업이 참여해 풍성한 혜택을 제공한다. 특히 행사 기간은 기존 45일에서 68일로 확대돼 더 많은 외국인 관광객의 참여가 가능해졌다.

항공 분야에서는 대한항공 등 국내 10개 항공사가 참여해 해외발 한국행 노선에 대해 최대 96퍼센트 할인 혜택을 제공한다. 호텔업계는 체험 결합형 숙박 상품을 운영하며, 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 아이스링크 무료 입장과 궁궐 통합 관람권을 제공하고, 코트야드 메리어트 서울 남대문은 ‘케이-뷰티 패키지’ 예약 시 선불카드를 증정한다. 플리기, 코네스트, 아고다 등 온라인 여행사와 연계해 호텔 할인과 체험상품 할인권도 마련했다.

전국 주요 백화점, 면세점, 아웃렛, 대형마트, 편의점 등 대형 유통사가 참여해 다양한 쇼핑 혜택을 제공한다. 구매 금액별 사은품과 할인권, 멤버십 상향뿐 아니라, 무료 음료 이용권, 환영 선물 등 매장별 전용 혜택도 강화해 외국인 관광객의 만족도를 높일 계획이다.

외국인 관광객 선호 브랜드와의 협업도 확대됐다. 가히, 씨제이올리브영, 무신사 스탠다드, 삼진어묵, 케이타운포유 등과 함께 온·오프라인 쇼핑 기획전을 운영하며, 최대 90퍼센트 할인과 체험 프로그램, 특별 기념품 등을 제공한다. 결제 편의 강화를 위해 유니온페이, 와우패스 등 외국인 결제 애플리케이션과 연계해 주요 매장에서 최대 15퍼센트의 즉시 할인 및 환급 혜택도 지원한다.

이번 행사에서는 음식, 체험, 미용, 웰니스, 문화예술 등 다섯 가지 주제로 구성된 ‘케이-콘텐츠’ 체험 프로그램도 운영한다. ‘케이-구르메’ 프로그램은 치킨, 어묵, 비빔밥 등 한국 음식을 직접 만들고 시식하는 활동으로 구성되며, 인천국제공항공사와 협업해 환승 관광객을 위한 단기 프로그램도 마련했다.

‘케이-익사이팅’ 프로그램은 케이팝 안무 배우기, 음악방송 방청, 방송사 견학, 스키 일일 강좌 등을 포함하며, 2026년 1월 5일에는 국립중앙박물관에서 케이타이거즈와 함께 케이팝 안무 따라 하기 행사가 진행될 예정이다.

이외에도 한복 입기, 액세서리 만들기, 색상 진단, 케이-뷰티 세미나 등을 통해 개별 맞춤형 스타일을 완성하는 ‘케이-스타일리시’ 프로그램과, 전통 한방 체험, 향수 만들기, 뮤지컬 관람, 건축 명소 방문 등이 포함된 ‘케이-힐링’ 및 ‘케이-인스파이어드’ 프로그램도 준비됐다.

문체부와 방문위는 지역 관광 활성화를 위해 지역 여행사 및 온라인 여행사와 협업해 전북 전주, 강원 태백, 동해안을 연결하는 ‘케이-트레인’ 상품을 운영한다. 열차 내에서는 케이-푸드 시식과 콘텐츠 체험을 함께 제공해 외국인 관광객이 지방에서도 깊이 있는 한국 문화를 경험할 수 있도록 했다.

체험형 쇼핑 거점도 확대된다. 명동 눈스퀘어 1층에 마련된 ‘웰컴센터’는 행사 정보 안내와 할인권 제공, 사진 촬영, 행운권 추첨, 영수증 이벤트 등 다양한 서비스를 운영한다.

또한 19일부터 2026년 1월 31일까지 서울, 대전, 부산, 전주 등 전국을 순회하는 이동형 안내·체험시설 ‘플레이 트럭’을 운영하며, 1월 16일부터 2월 22일까지는 서울 북촌에서 참여 기업 제품 체험과 휴식을 결합한 공간인 ‘플레이 라운지’를 운영한다.

김대현 차관은 “이번 행사를 통해 외국인 관광객들이 다채로운 케이-컬처와 풍성한 쇼핑 혜택을 경험하길 바란다”며 “코리아그랜드세일이 방한 관광시장의 지속 가능한 성장과 균형 발전에 기여하길 기대한다”고 밝혔다.