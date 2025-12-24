경찰, 남양유업 창업주 외손녀 황하나 체포…"밀입국 정황"

마약 투약 혐의로 수사선상에 오른 뒤 해외로 도피했던 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 캄보디아에서 신병이 확보돼 국내로 송환됐다.

24일 경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황씨를 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

황씨는 지난 2023년 7월 서울 강남 일대에서 필로폰을 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 투약한 혐의를 받고 있다.

체포 대상이 된 황하나.(사진=뉴스1)

황씨는 해당 사건으로 수사선상에 오른 상태에서 같은 해 12월 태국으로 출국한 뒤 귀국하지 않았었다. 그러자 경찰은 지난해 5월 인터폴에 청색수배를 요청하고 여권을 무효화했다.

이후 황씨는 불상의 경로로 캄보디아에 체류해 온 것으로 파악됐다. 경찰은 캄보디아 이민청 확인 결과 공식 입국 기록이 없어 밀입국했을 가능성이 크다고 보고 있다.

최근 황씨 측 변호사가 자진 출석 의사를 밝히면서 경찰은 체포 절차에 착수했다. 현지 영사 협의를 거쳐 프놈펜 태초국제공항에서 국적기 탑승 중 체포영장을 집행했고, 황씨는 이날 오전 7시 50분 인천국제공항을 통해 입국했다.

관련기사

황씨는 과거에도 마약 투약 혐의로 처벌을 받은 전력이 있다. 2019년 필로폰 투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았고, 집행유예 기간 중 재차 투약해 2020년 징역 1년 8개월을 선고받았다.

경찰은 구속영장 신청 여부를 검토하는 한편, 해외 도피 및 밀입국 경위에 대해서도 수사를 확대할 방침이다.