李대통령 "캄보디아 보이스피싱 대책, 더 강력하게 시행"

이재명 대통령은 캄보디아 내에서 일어난 한국인 납치 감금 사건 등 보이스피싱 범죄와 관련해 “국제 사기 행각에 대한 대책을 지금보다 더 강력하게 만들어 시행해야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 21일 오후 용산 대통령실에서 국무회의를 열고 “보이스피싱 범죄가 대규모 조직화돼서 특정 국가를 중심으로 이렇게 체계적으로 광범위하게 심지어 내국인을 납치하거나 유인해서까지 할 줄은 우리가 몰랐다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “외교부든 경찰이든 검찰이든 근본적으로 생각을 달리 해야 한다”면서 “국제 범죄여서 국가정보원 소관이라 국정원에도 별도 지시를 해놓긴 했다”고 했다.
그러면서 “인력이든 조직이든 최대한 확보해드릴 테니까 새로운 시각으로 접근해 주길 바란다”고 당부했다.
이 대통령은 또 “국제범죄 중에 마약도 많이 문제가 됐다”며 “구조적으로 어떻게 할지 점검해달라”고 주문했다.