남양유업, 2분기 매출·영업이익 개선…4분기 연속 흑자

남양유업이 주력 제품군 판매 호조로 올해 2분기 매출과 영업이익이 모두 개선되며 4분기 연속 흑자를 이어갔다.

14일 공시에 따르면 남양유업의 상반기 연결 기준 매출은 4천477억원으로 전년 동기 대비 6.5% 감소했지만, 영업이익과 당기순이익이 모두 흑자로 전환됐다. 영업이익은 10억원, 당기순이익은 21억원으로, 지난해 상반기 적자에서 회복했다.

올해 2분기 매출은 2천321억원으로 1분기보다 7.6% 증가했다. 영업이익은 9억원으로 전분기(0.78억원)대비 늘었지만 당기순이익 역시 9억원으로 전년 동기(12억원)대비 29% 감소했다.

회사는 순이익 감소에 대해 1분기 무형·유형자산 처분이익 등 일회성 수익 반영에 따른 기저 효과라고 설명하며, 영업 측면에서는 매출과 이익 모두 개선됐다고 밝혔다.

관련기사

제품별로는 우유 부문이 2분기 내수 매출 1천268억 원으로 1분기 대비 8.7% 증가하며 실적 개선을 주도했다. 분유 부문은 동남아 등 주요 수출국 중심으로 수출 매출이 34% 늘었고, 내수 판매도 1% 증가했다. 단백질·커피 등 기타 부문 역시 테이크핏 몬스터 등 신제품 효과로 내수 판매가 7.7% 늘었다.

회사는 “주력 제품군의 안정적인 성장과 신제품 판매 호조, 성수기 수요 대응, 비용 효율화가 맞물려 실적이 개선됐다”며 “하반기에도 대표 제품군을 중심으로 성장세를 이어가겠다”고 밝혔다.