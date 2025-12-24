스위스서 켈트족 금화 발견…"2천300년 전 신께 바치는 제물"

스위스의 한 습지를 조사하던 고고학자들이 2천300년 전 켈트족이 주조한 금화를 발견했다고 과학매체 라이브사이언스가 22일(현지시간) 보도했다.

이번에 발견된 금화는 기원전 3세기 중반인 약 2천300년 전 주조된 것으로 추정된다. 스위스 고고학자들은 성명을 통해 “이 금화는 스위스에서 발견된 가장 오래된 켈트족 동전 20여 점 중 하나다"고 밝혔다.

스위스 습지에서 새로 발견된 켈트족 금화 두 개의 앞면과 뒷면 (제공=니콜 게브하르트/바젤란트 고고학 연구소)

발견된 금화 중 하나는 무게 7.8g의 고대 그리스 금화인 ‘스타테르(stater)’이며, 다른 하나는 무게 1.86g으로 스타테르의 4분의 1 수준이다. 연구진에 따르면 기원전 4세기 말 켈트족 용병들은 급여로 그리스 동전을 받기 시작했고, 이런 경험이 기원전 3세기 초 켈트족의 자체적인 동전 주조로 이어지면서 그리스 화폐를 모방하게 됐다.

이번에 출토된 금화 역시 알렉산더 대왕의 아버지인 필리포스 2세 때 주조된 금화를 본떠 만든 것으로 분석됐다. 두 동전 모두 앞면에는 그리스 신 아폴로의 옆모습이, 뒷면에는 두 마리의 말이 끄는 전차가 새겨져 있다.

다만 새로 발견된 금화에는 그리스 동전과 구별되는 켈트족 특유 요소도 확인됐다. 동전 뒷면 말 아래에는 삼중 나선 형태 문양이 새겨져 있는데, 이는 켈트 예술에서 자주 등장하는 문양인 ‘트리스켈레(triskele)’다.

스위스의 베렌펠스 습지에는 물이 가득 찬 싱크홀이 많다. 켈트족은 종종 이처럼 물이 고인 곳을 신께 제물을 올리는 장소로 선택했다. (사진=바젤란트 고고학 연구소)

앞서 2022~2023년 사이 스위스 현지 고고학 조사 및 연구 기관 ‘바젤란트 고고학 연구소’ 고고학자들은 아리스도르프 시 인근의 베어렌펠스 습지(Bärenfels bog) 일대에서 켈트족 은화 34개를 발견했다. 이를 계기로 같은 기관의 자원봉사 고고학자인 볼프강 니더베르거와 다니엘 모나가 2025년 봄 같은 지역에서 후속 조사를 진행했고 그 과정에서 금화 두 개를 추가로 발견했다.

학자들은 이 금화가 일상적인 거래에 사용되기보다는 신에게 바치는 제물로 봉헌됐을 가능성이 크다고 보고 있다. 성명은 “켈트족 금화는 지나치게 귀중해 일상적 거래 수단으로 쓰이지 않았을 가능성이 높다”고 설명했다.

연구진은 이 같은 금화가 급여 지급 외에도 외교적 선물이나 추종자에게 주는 보상, 정치적 목적 달성, 또는 지참금 등 다양한 용도로 활용됐을 가능성도 제기했다.

켈트족 동전이 습지나 수역 인근에서 자주 발견된다는 점도 이러한 해석에 힘을 싣는다. 과거 켈트족은 이런 장소를 신성하게 여겨 신에게 제물을 바쳤던 만큼, 이번에 발견된 금화 역시 의도적으로 봉헌된 것으로 보인다고 연구진은 덧붙였다.

이번에 발견된 두 점의 금화는 같은 장소에서 출토된 은화들과 함께 2026년 3월부터 스위스 바젤에서 열리는 특별 전시를 통해 공개될 예정이다.