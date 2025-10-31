왜 소녀들을 희생했나…2천 년 전 켈트족 매장의 수수께끼

영국 고고학자들이 얼굴을 아래로 한 채 구덩이에 묻혀있는 2천년 전 10대 소녀의 유골을 발견했다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다. 이는 매우 이례적인 매장 방식으로, 살인 사건의 단서가 될 수 있다고 해당 매체는 전했다.

영국 본머스 대학 연구진은 올해 초 영국 남서부 도싯 주에서 켈트족 유적을 발굴하던 중 이런 독특한 매장 형태를 발견했다.

올해 초 영국에서 얼굴을 아래로 한 채 구덩이에 묻혀있는 약 2천년 전 소녀의 유해가 발견됐다. (출처=영국 본머스 대학교)

프로젝트 수석 고고학자 마일즈 러셀은 "이 유골은 손목이 묶인 채 구덩이에 던져진 듯한 모습이었다”며, "아직 DNA 분석을 통해 신원이 완전히 확인되진 않았으나 여성으로 추정된다”고 밝혔다.

2024년, 2010년에도 같은 곳에서 여성 유해 나와

10대 소녀의 유해는 부장품 없이 구덩이의 맨 바닥에 엎드린 채로 발견됐다. 손이 묶였던 흔적과 매장 상태를 고려할 때 로마 침입 이전 철기 시대에 영국에 살았던 켈트족 집단의 한 갈래인 듀로트리게스 부족에 의해 제물로 바쳐졌을 가능성을 시사한다고 러셀은 말했다.

이 매장지에는 과거 다른 어린 여성의 유해가 발견된 바 있다. 러셀은 "이번에 발굴된 10대 소녀외에도 2024년에 같은 자세로 묻힌 10대 소녀의 유골이 있었고, 2010년에 발견된 젊은 여성의 시신은 목이 베인 상태였다"고 설명했다.

이 특이한 유해들은 로마 침입 이전 영국 남부 정착지를 집중적으로 연구하는 본머스 대학교 듀로트리지스 프로젝트의 일환으로 발굴된 것이다. 해당 묘지는 로마인들이 영국 남부를 침략하기 약 1세기 전인 기원전 1세기 초~중반 무렵의 것으로 추정된다.

켈트족은 모계 중심 사회…왜 여성이 희생됐나

올해 초 발표된 한 연구에서 연구진은 DNA 분석을 통해 듀로트리게스 같은 켈트족 집단이 모계 혈통을 따라 조직됐을 가능성이 높다고 밝혔다. 이는 과거 로마 작가들이 기록한 켈트 사회의 모습과도 일치한다. 이 때 남성이 결혼을 위해 아내의 마을로 이주하는 풍습도 있었다. 켈트족이 모계 관계를 중시했다는 점을 고려하면, 발견된 세 구의 시신이 모두 여성과 소녀라는 사실은 주목할 만하다.

러셀은 “이 사람들이 사회적 지위가 낮은 층에 속했을 가능성이 있고, 특히 해당 지역 출신이 아니거나 지배 가문과 관련이 없었다면 '일회용(disposable)'으로 간주되었을 것”이라고 설명했다.

2010년에 발견된 희생된 여성은 이미 분석을 마쳤으나, 2024년, 올해 발견된 유해에 대한 연구는 아직 진행 중이다. 러셀과 그의 팀은 두 유골 모두에서 외상과 질병의 흔적, 식습관, 출신 지역을분석할 예정이다.

그는 “여러 여성 희생자가 같은 지역에서 발견된 것은 이 관행이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 흔했음을 시사한다”며, "어떤 사회-정치-환경적 요인이 이런 관행을 낳았는지는 알 수 없다"고 덧붙였다.