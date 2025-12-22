분당점 문 닫는 롯데백화점…폐점 점포 또 나올까

롯데백화점이 정현석 신임 대표 체제 이후 점포 효율화에 속도를 내고 있다. 내년 3월 분당점 폐점을 결정하면서 선택과 집중 전략에 힘을 싣는 모습이다.

특히 정 대표가 과거 유니클로 부활을 이끌었던 몸집 줄이기 전략을 롯데백화점에도 적용하고 있다는 해석이 나온다.

분당점, 계약 조기 종료…정현석號 체질 개선 ‘시동’

롯데백화점은 내년 3월 말 분당점을 폐점한다고 최근 발표했다. 1999년 개점 이후 26년 만에 문을 닫는 것이다.

롯데백화점 측은 “현재 임대인이 자산가치 밸류업을 위해 오피스 리모델링을 추진 중”이라며 “양사는 상호 발전을 위한 방향이라는 공감대 아래 충분한 사전 협의를 통해 영업을 종료하기로 했다”고 설명했다.

롯데백화점 분당점 전경. (제공=롯데백화점)

롯데백화점은 지난 2010년 유동성 확보를 위해 분당점을 CBRE자산운용에 매각한 뒤 임차해 사용하고 있었다. 이후 2020년 이지스자산운용과 우미건설 컨소시엄이 해당 자산을 인수했다. 분당점의 임대 계약 기한은 2030년까지지만, 계약을 중도 해지하고 폐점 수순을 밟는 것이다.

최근 부임한 정현석 대표의 효율화 전략이 본격화되고 있는 것이라는 분석이 나온다. 분당점이 롯데백화점 점포 중에서도 매출이 하위권인 곳으로 알려지면서 수익성 개선을 위한 전략이라는 해석이다.

특히 정 대표는 과거 유니클로를 이끌 당시에도 몸집을 줄이며 수익 개선을 이끈 이력이 있다.

그는 롯데백화점 점장을 맡다가 2020년 6월 유니클로 대표로 선임됐다. 수익성이 떨어지는 매장을 정리하고 온라인 채널과 수익성 높은 점포를 중심으로 사업 구조를 재편했다. 유니클로 매장은 2020년 180여 개에서 130여 개로 줄어들었다.

이는 실적 개선으로 이어졌다. 유니클로를 운영하는 에프알엘코리아는 2021회계연도(2020년 9월~2021년 8월) 영업이익 529억원으로 직전 회계연도(2019년 9월~2020년 8월) 883억원 적자에서 흑자로 전환했다. 같은 기간 매출은 7.5% 줄었지만 수익성 개선에 성공했다.

이후 2022회계연도 매출은 7천42억원, 영업이익 1천147억원으로 반등한 뒤 2024회계연도 1조601억원을 기록하며 매출 1조원을 돌파했다.

롯데백화점 관계자는 “단순한 쇼핑 공간을 넘어 고객의 취향과 감성을 채우는 라이프 스타일 허브로 진화하기 위해, ‘선택과 집중’을 통해 주력 점포 강화를 지속적으로 추진 중”이라고 설명했다.

추가 폐점 가능성에 주목

정현석 롯데쇼핑 백화점사업부 대표 부사장. (제공=롯데)

시장에서는 추가 폐점 점포가 나올 가능성을 주목하고 있다. 국내 3대 백화점 58개점 중 50위 이하 점포가 모두 롯데백화점에서 나왔기 때문이다. 이에 수익성을 끌어올리기 위해 해당 점포 폐점을 고려할 수 있다는 관측이다. 실제 롯데백화점은 지난해 6월 매출이 가장 낮은 마산점을 폐점한 바 있다.

업계에 따르면 올해 상반기 백화점 매출 50위 이하는 ▲롯데 안산점 ▲롯데 포항점 ▲롯데 일산점 ▲롯데 분당점 ▲롯데 미아점 ▲롯데 건대스타시티점 ▲롯데 센텀시티점 ▲롯데 상인점 ▲롯데 관악점 등의 순이었다. 이들 점포 매출을 모두 합해도 롯데 잠실점의 40% 수준에 불과했다.

이 중 일산점과 센텀시티점은 매각을 추진 중이며 포항·미아·대구 상인·서울 관악점 등도 꾸준히 매각 또는 폐점 대상으로 거론되고 있다.

게다가 일산점의 경우 이를 보유하고 있는 KB자산운용이 매각을 추진 중이라 폐점 가능성이 더 높게 점쳐지고 있다. 일산점은 롯데쇼핑이 2014년 KB자산운용에 매각한 후 재임대 방식으로 운영 중이다.

다만 롯데백화점은 추가 폐점 가능성에 대해서는 선을 그었다.

회사 관계자는 “분당점의 경우 임대인이 오피스 개발을 하겠다는 의지가 있고 롯데백화점과 의사가 상호 일치된 것”이라고 말했다.

이어 “임대인이 매각을 원한다고 해도 롯데백화점 측이 영업을 계속 하고 싶다는 의지가 있으면 (폐점이) 진행될 수 없다”며 “고려 해야 할 여러 가지 것들이 있어 단순히 임대 점포들이 폐점 가능성이 있다고 말하기엔 어렵다”고 덧붙였다.