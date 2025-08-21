롯데百 2Q 영업익 ‘나홀로 선방’에도 맘껏 웃을 수 없는 이유

국내 백화점 업계가 2분기 다소 부진한 성적표를 받아든 가운데, 롯데백화점만이 영업이익을 늘리며 ‘나홀로 선방’했다는 평가다.

다만 이는 매출 성장보다 비용 절감 효과에 기댄 결과라는 점에서 실질적인 영업 호조와는 거리가 있다는 분석이다.

비용 절감에 롯데만 영업익 늘어

21일 유통업계에 따르면 올해 2분기 국내 주요 백화점 3사의 매출은 일제히 감소했다. 롯데쇼핑의 국내 백화점 매출은 7천862억원으로 전년 동기 대비 2.7% 줄었지만, 영업이익은 14.7% 늘어난 632억원으로 집계됐다.

지난해 마산점 영업 종료로 매출이 소폭 줄었지만, 운영 경비 효율화 등 판매관리비 감소로 영업이익이 늘었다는 설명이다.

롯데백화점 본점

신세계의 2분기 백화점 순매출액은 6천285억원으로 전년 동기 대비 2.1% 줄었다. 영업이익도 전년 동기 대비 13.3% 감소한 709억원으로 나타났다.

현대백화점의 백화점 부문 역시 전년 동기 대비 3.6% 줄어든 5천901억원의 매출을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 2.3% 감소한 693억원으로 집계됐다.

신세계와 현대백화점은 올해 진행한 리뉴얼 비용이 반영되면서 영업이익이 주춤했다는 분석이다. 미래를 위한 투자 비용이라는 것이다.

신세계는 올해 부산 센텀시티 ‘하이퍼그라운드’, 강남점 식품관(스위트파크, 하우스오브신세계, 신세계마켓), 본점 ‘더 헤리티지’와 ‘디 에스테이트’ 등을 순차적으로 재단장해 선보였다.

하반기에도 강남점 식품관 리뉴얼의 마지막 단계인 즉석조리식품(델리)코너 개점과 신세계 본점 ‘더 리저브’ 개점을 앞두고 있다.

현대백화점 역시 디큐브시티 폐점과 청주·중동점 리뉴얼 비용이 반영됐다는 설명이다. 현대백화점은 지난해 중동점을 명품과 식품 부문을 중심으로 한 전면 재단장을 진행한 바 있다. 또 지난 6월에는 연면적 약 2만8천300평 규모의 커넥트현대 청주를 개점했다.

이에 증권가에서는 이들이 하반기에 본격적인 재단장 효과를 볼 것으로 관측하고 있다.

장민지 교보증권 연구원은 신세계에 대해 “본점 리뉴얼 완료 시 중장기 실적 모멘텀은 더욱 강화될 전망”이라며 “외국인 매출 또한 견조한 성장세를 이어가고 있어 향후 인바운드 확대가 백화점 매출 증대에도 기여할 것으로 판단한다”고 분석했다.

기존점 매출 성장률 부진…리뉴얼 속도도 정체

롯데백화점 잠실점 본관

백화점 3사 중 유일하게 영업이익이 늘어난 롯데백화점은 마냥 웃을 수 없는 상황이다. 점포당 매출로 보면 업계 꼴찌 수준이기 때문이다.

상반기 기준 신세계백화점의 점포당 평균 매출을 단순 계산하면 약 990억원 수준으로 나타났다. 현대백화점이 약 786억원으로 뒤를 이었고 롯데백화점은 약 503억원을 기록했다. 상반기 말 기준 신세계와 현대백화점은 국내에 각각 13개 점포를 운영 중이고 롯데백화점은 31개 점포를 운영하고 있다.

기존점 매출 성장률도 부진했다. 롯데백화점의 2분기 기존점 매출 신장률은 0.5%다. 직전 분기(1%)보다도 0.5%포인트 낮아졌고 경쟁사인 신세계의 2분기 기존점 매출 신장률(2.3%)보다도 낮았다.

여기에 주요 점포 재단장 계획이 여러 차례 미뤄지면서 속도가 더뎌진 것도 부정적인 요소다. 신세계는 핵심 점포인 강남점 리뉴얼 완료를 앞두고 있는 것과 반대되는 모습이다.

앞서 롯데백화점은 2022년부터 ‘8대 점포 리뉴얼 계획’을 내놓고 지난해 잠실점 재단장을 실시할 예정이었지만, 공사로 인한 매출 감소를 우려해 일정을 연기했다. 올해 하반기 잠실점 본관 리뉴얼을 통해 ‘롯데타운 잠실’ 경쟁력을 강화하겠다는 계획이다. 2027년 완공을 목표로 하고 있다.

조상훈 신한투자증권 연구원은 “롯데쇼핑 전체 영업이익의 90% 비중을 차지하는 백화점 실적 개선이 관건이다”며 “핵심점포 리뉴얼, 해외출점 강화 등 매출 회복을 위한 다양한 노력을 지속하고 있다”고 말했다.