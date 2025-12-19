롯데백화점 분당점 문 닫는다…"내년 3월 말 영업 종료"

롯데백화점은 최근 분당점의 임대인과 분당점의 영업종료에 합의했다고 19일 밝혔다. 분당점은 내년 3월 말까지 영업한다.

현재 임대인은 자산가치 밸류업을 위해 오피스 리모델링을 추진 중으로, 양사는 상호 발전을 위한 방향이라는 공감대 아래 충분한 사전 협의를 통해 영업을 종료하기로 했다. 임대인은 향후 해당 건물을 오피스와 리테일로 리모델링해 운영할 계획이다.

롯데백화점은 임직원 및 파트너사, 고객 등 이해관계자와 소통하면서 영업종료를 준비할 예정이다.

관련기사

롯데백화점 분당점 전경. (제공=롯데백화점)

점포에서 근무하는 직원들은 희망에 따라 인근 점포 등으로 이동할 수 있도록 하고, 용역 직원들 역시 인근 점포 재배치 및 지자체와의 협의 아래 재취업을 지원하는 등 다양한 방안을 강구할 계획이다.

롯데백화점 관계자는 “선택과 집중을 통해 주력 점포 강화를 지속적으로 추진 중”이라며 “현재 본점, 잠실점, 인천점, 노원점 등 핵심 점포의 리뉴얼이 진행 중이며, 특히 본점과 잠실점은 ‘롯데타운’으로 조성해 한국을 대표하는 점포로 자리매김하겠다”고 설명했다.